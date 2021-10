THÉÂTRE : Le théâtre La Chapelle rouvre enfin ses portes ce weekend

Pour redémarrer la saison sur les chapeaux de roue, le théâtre de la chapelle propose un nouveau spectacle préalablement sélectionné dans la programmation du festival d’Avignon.

C’est la Compagnie « Ce que jeu veut » qui présentera ce vendredi 8, ce samedi 9 et ce dimanche 10 octobre, « Stéphanie Saint-Clair, Reine de Harlem ». Spectacle adapté du roman de Raphaël Confiant et directement inspiré de l’histoire vraie de Stéphanie St-Clair, véritable icône aux États-Unis où elle émigra en 1912 et deviendra Madame Queen dite « Queenie », figure emblématique de la cause noire et féministe. Le poids de l’histoire planera dans la salle du théâtre La Chapelle où sera conté son récit de vie : âgée de 26 ans, Stéphanie Saint-Clair quitte son île natale des Antilles françaises, la Martinique. Elle traverse l’Atlantique, arrive en Amérique et s’installe à Harlem. Bien que noire, fluette, pauvre et étrangère, elle affronte la mafia blanche, la pègre noire et la police new-yorkaise de l’époque pour se hisser avec un courage hors du commun en haut de l’échelle sociale et devenir ainsi la puissante patronne de la loterie clandestine de Harlem au temps de la prohibition. C’est fort, rocambolesque et criant de vérités. L’adaptation est signée Isabelle Kancel, qui interprète également cette femme légendaire. La mise en scène est quant à elle pensée par Nicole Dogué. Le rideau se lèvera les trois soirs à 19h30. Toujours dans le respect des mesures sanitaires actuelles et pour que les portes du théâtre puissent rester ouvertes, le port du masque est obligatoire. Le prix des entrées est de 25€ pour les adultes (20€ pour les membres de l’association) et de 20€ pour les enfants de moins de 12 ans (15€ pour les élèves du théâtre). Les réservations se font via le site du théâtre (voir infos) ou directement à la billetterie du théâtre de la Baie Orientale du lundi au vendredi de 18 à 19h. _Vx

Infos : www.theatresxm.fr

06 90 55 87 44 – theatresxm@gmail.com