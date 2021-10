PADSM : le public invité à donner  sa vision de Saint-Martin dans 10 ou 20 ans

Le plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin (PADSM) est un document auquel il faudra prochainement se référencer pour tout projet de construction. Il est en cours d’élaboration. Le cabinet consultant Cittanova sélectionné par la COM, invite la population à formuler sa vision du territoire à 10, 20 voire 30 ans.

Il a ainsi imaginé quatre «ateliers participatifs». Des outils (en français et en anglais) ont été conçus pour s’exprimer. Tout d’abord il est demandé au public de sélectionner quatre thématiques prioritaires parmi les douze suggérées, qui doivent orienter les politiques publiques et servir de socle à l’aménagement du territoire. Ensuite, le public doit définir neuf enjeux puis suggérer des actions pour y parvenir. Toutes les idées écrites lors de ces ateliers seront transmises à la COM.

Le premier atelier a eu lieu mardi après-midi à Marigot. Une dizaine de personnes est venue dont des représentants de conseils de quartier. Mais ces derniers ne sont pas restés longtemps car ils ont estimé «tourner en rond». «Nous avons déjà eu ces réunions il y a un an et on n’a pas eu de retour», ont-ils commenté. De plus, ils considèrent que «tant que le problème des 50 pas géométriques n’est pas réglé, il est impossible pour les Saint-Martinois de se projeter à 10, 20 ou 30 ans».

Au final, mardi, six personnes ont participé au premier atelier. D’autres sont programmés jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30 au réfectoire de la cité scolaire à La Savane. Pour l’instant seule une dizaine de personnes est inscrite à chaque atelier. (soualigapost.com)