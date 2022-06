Sargasses : des échouements attendus en partie hollandaise

Selon son bulletin publié mercredi, Météo France estime à faible le risque d’échouement de sargasses sur le littoral de la partie française dans les quatre prochains jours et à moyen sur celui de Saint-Barthélemy.

«Un arrivage plus ou moins important est en cours en partie hollandaise. Le côté français semble néanmoins épargné. Des échouements ponctuels sont prévus sur l’est et le sud de Saint-Barthélemy », indique Météo France.

Des radeaux de sargasses plus ou moins organisés en filaments à 30 kilomètres au nord-est de Saint-Martin, sont observés et sont «principalement en transit vers Anguilla ».

Enfin, Météo France rappelle que «l’ensemble de l’Atlantique Ouest est couvert de radeaux, et dans les deux mois à venir, tous les territoires français d’outre-mer seront concernés par l’échouement ou le passage de ces algues. Le courant des Guyanes est bien en place, avec un passage en mer des Caraïbes soit au Sud de Grenade, soit entre Saint-Vincent et Martinique. Le courant de rétroflexion vers l’Afrique n’est quant à lui pas encore décelable et les gyres de Guyana et du Surinam ne sont pas encore en place. La Guadeloupe est actuellement concernée par des dérives d’Est, ce sont les algues au large sur l’Atlantique qui la menace. »

