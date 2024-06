Soualigan Fatherhood : les papas à l’honneur

La soirée officielle de lancement de cette nouvelle association présidée par Grégoire Dumel s’est déroulée le 15 juin dernier en présence de Louis Mussington, président de la Collectivité.

Composée d’une vingtaine de membres actifs, l’association Soualigan Fatherhood compte Teddy Derby comme vice-président, Roméo Piper comme secrétaire et Vitalien Glasgow comme trésorier. Au cours de la cérémonie, Grégoire Dumel a souligné l’importance des pères comme mentors, guides et sources de soutien. Qu’ils soient biologiques, beaux-pères, grands-pères ou figures paternelles, les pères partagent tous un dévouement envers le bien-être et la croissance des enfants. Les objectifs de l’association incluent la création de stabilité pour les enfants souvent affectés par des séparations, divorces ou absences parentales. Les membres visent à être des figures paternelles, investir du temps avec les enfants à travers des événements culturels et sportifs, et organiser divers événements (barbecues, dîners dansants, séminaires et excursions en bateau). L’association se fixe également des buts précis : créer une fierté saint-martinoise, favoriser une stabilité financière, assurer une transmission culturelle de génération en génération et créer des souvenirs exceptionnels. Un appel est lancé à tous les papas intéressés par rejoindre l’association. _Vx

Infos : +590 690 61 73 03 – +590 690 22 85 31 – soualiganfatherhood@gmail.com

