Distribution gratuite d’un nouveau livre des Fruits de Mer

L’association Les Fruits de Mer lancera ce samedi 22 juin un nouveau livre d’histoires orales à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans.

Intitulé « Association+Culture : Parlons du patrimoine », ce livre présente des entretiens avec des membres de trois associations locales : Soualiwomen Kultural Association, Good Friends Association et Roland Richardson Heritage Association. À travers dix entretiens, ils discutent de leurs inspirations culturelles et de leurs efforts pour préserver et partager le patrimoine de Saint-Martin. Ce livre a été rendu possible grâce à une subvention du FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative). L’événement de lancement se tiendra de 9h à midi à The Old House de Quartier d’Orléans, avec distribution d’exemplaires bilingues gratuits (anglais et français). _Vx

Infos et téléchargement gratuit de l’ouvrage : www.lesfruitsdemer.com

