CULTURE : Journée mondiale de la langue maternelle

Chaque 21 février, la langue de naissance est mise à l’honneur par l’Organisation des Nations Unies (ONU), grâce à la Journée mondiale de la langue maternelle.

Depuis 2009, la Collectivité de Saint-Martin et sa Direction des Affaires Culturelles (DAC) saisissent cette occasion chaque année, en partenariat avec l’UNESCO, pour valoriser l’anglais saint-martinois à travers des interviews et des animations permettant de pratiquer la langue de Saint-Martin et de créer du lien autour de la richesse et l’originalité du « parler saint-martinois ».

Le programme élaboré par la Collectivité, ce mercredi 21 février 2024, consiste à vous proposer 3 émissions radio avec des invités, sous l’intitulé « L’importance de préserver la langue maternelle », pour échanger sur son origine et ses spécificités culturelles. Un micro-trottoir, une vidéo animée et l’interview de monsieur Alexis Standford « Le langage est à la racine de l’identité culturelle saint-martinoise », vous permettront de découvrir les spécificités et l’histoire de la langue maternelle locale.

Enfin, un quizz sera diffusé sur les réseaux sociaux de la Collectivité pour tester les connaissances du public. Il s’agit de mettre en valeur le « S’matin english » et d’encourager les Saint-Martinois natifs et toutes les autres communautés à utiliser la langue locale autant que possible durant cette journée, en mettant en lumière les traditions orales.

La langue de Saint-Martin est un patrimoine qu’il faut cultiver et transmettre aux jeunes générations. Elle est le pilier de la culture et de l’identité saint-martinoise, du patrimoine séculaire de l’île et de l’héritage qui nous a été transmis par nos ancêtres au fil de l’histoire et de l’évolution de la Friendly Island.

