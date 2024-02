INSOLITE : Deux cyclistes dessinent les anneaux olympiques sur leur GPS

Les deux sportifs ont parcouru plus de 2.000 kilomètres pour dessiner les cinq anneaux en amont des JO de Paris 2024 dans le but de battre le record du plus grand GPS Drawing (dessin sur GPS), en équipe.

Guillaume Koudlansky de Lustrac et Vincent Brémond sont partis sous la Tour Eiffel fin janvier dernier et sont revenus à leur point de départ dix jours plus tard après un périple de 2.196km très exactement à vélo. Ils ont publié le résultat de leur itinéraire sur Strava (application pour enregistrer des activités sportives sur GPS), cinq jolis cercles traversant l’Ile-de-France et les départements au sud de Paris. Le dessin a été complété en 96 heures et 11 minutes, soit 4 jours complets de vélo ininterrompu. Côté contraintes, il fallait passer exclusivement au sud de la capitale de la France. Ensuite, il ne fallait jamais passer par le même endroit, ce qui s’est révélé complexe vu que le GPS imposait parfois des sens interdits. Du coup, le premier cercle a été commencé le premier jour et terminé le dernier… Le Guinness Book des records doit encore vérifier et authentifier leur œuvre, mais il pourrait bien s’agir là du nouveau record du plus grand dessin GPS réalisé à vélo en équipe. Comme le rappelle le Global Cycling Network (GCN), ce serait la troisième fois que des Français battent le record dans cette catégorie. En octobre 2022, quatre hommes ont en effet battu le record en dessinant un vélociraptor en parcourant 1.024km. En août 2023, un père et sa fille leur ont raflé la vedette en dessinant en tandem un cœur sur 2.162km, soit seulement 34km d’écart avec les anneaux olympiques. Le duo, qui s’est rencontré lors du Race Across France 2021 (Mandelieu-la-Napoule – Le Touquet Paris-Plage), a reçu le soutien de nombreuses personnes dans son projet, ainsi que de l’association « Le sport a du cœur ». L’idée de leur défi était aussi de mettre en lumière cette association, qui lutte contre la précarité et aide les sportifs en difficulté tout en récoltant des fonds via une cagnotte en ligne. « Nous savons que nous n’irons probablement jamais aux Jeux olympiques, mais nous avons célébré l’évènement à notre manière », a déclaré Guillaume Koudlansky de Lustrac, aussi détenteur du record du marathon le plus rapide couru à l’envers. « Utilisez les JO comme une excuse pour faire plus de sport et bouger, même si c’est juste pour dessiner une lettre de 5 km à vélo ». Vincent Bremond fut quant à lui ingénieur dans l’aéronautique. Aujourd’hui en phase de reconversion, il pourrait bien devenir « aventurier professionnel », lui qui a déjà effectué Paris – Casablanca à vélo (3.180km).

