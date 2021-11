La Mission locale va bientôt être installée à Saint-Martin

Saint-Martin va prochainement être dotée d’une mission locale. Jeudi dernier, en séance plénière du conseil territorial, Jocelyn Eloin, le directeur général adjoint (DGA) en charge de la délégation au développement humain de la collectivité, a indiqué que le conseil administration de la mission sera installé lors d’une assemblée générale qui aura lieu à la mi novembre ; le président ou la présidente de l’association (qui va gérer la mission) sera également nommé(e) à cette même date.

De plus, lors de l’AG seront validés les premiers postes à pouvoir pour structurer administrativement la mission locale et ainsi permettre de lancer dans la foulée les appels à candidatures. Six personnes seront recrutées : un directeur, trois conseillers en insertion, un agent d’accueil et un chargé de mission. Jocelyn Eloin prévoit l’audition des candidats à la mi-décembre et les embauches au cours du premier trimestre 2022.

La mission locale sera hébergée dans le bâtiment derrière les services AIO (accueil, insertion, orientation) à l’ancienne école Evelyna Halley. Des travaux de rénovation sont en cours. (soualigapost.com)