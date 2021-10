Lancement de la « communauté 360 » : un dispositif de soutien aux personnes en situation de handicap 

La « Communauté 360 » se met en place pour faciliter l’information aux personnes handicapées ainsi qu’à leurs aidants, en rompant l’isolement entre les différents acteurs du secteur du handicap.

L’Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy accompagne l’ALEFPA (association laïque pour la Formation, la prévention et l’autonomie) dans cette mise en place. La connaissance des différents dispositifs d’accès aux soins pour les personnes fragiles en situation de handicap est une préoccupation majeure. Cela est d’autant plus important dans le contexte de pandémie de Covid qui a lourdement touché le territoire.

Pour améliorer cette connaissance et la partager, les associations de personnes en situation de handicap, les associations des personnes aidantes, l’ALEFPA et l’ARS ont initié ensemble, le 18 Mai 2021, la démarche coopérative de « Communauté 360 ».

La « Communauté 360 » est une nouvelle façon de coopérer entre les établissements pour la prise en charge des personnes en situation de handicap. Cette démarche vise à conseiller et trouver une solution d’accompagnement pour les personnes handicapées en difficulté, en mobilisant en synergie les spécialistes du territoire : associations de personnes, établissements et services médico-sociaux, hôpitaux, professionnels de santé, services publics, … L’objectif est de mettre en commun leurs ressources pour proposer des solutions d’accompagnement adaptées pour chacun.

Les personnes handicapées en difficulté ainsi que leurs proches aidants peuvent contacter gratuitement le numéro vert : 0 800 360 360 pour demander de l’aide, un accompagnement ou mettre en route une démarche de soutien. Elles pourront également se rendre sur le site internet CALLHANDI971 pour retrouver l’ensemble des informations sur la vie quotidienne, la scolarisation, le transport, …

Le déploiement de la « Communauté 360 » et la création du numéro vert prolongent et complètent la démarche « Réponse accompagnée pour tous ». Ces dispositifs contribueront à améliorer la coordination des professionnels de santé sur des besoins complexes, au bénéfice des personnes en situation de fragilité en Guadeloupe et sur les Iles du Nord.