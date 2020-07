Ouverture Prochaine d’une crèche multi-accueil à Saint-Martin

Dans le cadre de l’ouverture prochaine à Saint-Martin d’une crèche multi-accueil d’une capacité de 54 berceaux dont des places dédiées aux enfants porteurs de handicap, la Croix-Rouge française recherche en priorité un(e) Puériculteur(trice) de crèche

Le ou la Puériculteur(trice) aura un poste clé au sein de notre crèche. En tant que pilote, vous serez à l’écoute des enfants, des familles et de votre équipe, et serez garant des soins, de l’élaboration et de la mise en place du projet d’établissement, de la gestion économique, financière et des ressources humaines de la structure ainsi que de son bon fonctionnement.

Votre mission :

• Favoriser le lien de confiance du trio équipe, enfants, famille.

• Transmettre et faire vivre votre projet d’établissement

• Participer à la dynamique de secteur (partage de bonnes pratiques, lien avec les partenaires locaux…).

• Etre dans une dynamique de développement et de co-construction

Votre Mission avec votre équipe :

• Impulser, animer et soutenir la dynamique de l’équipe.

• Accueillir chaque professionnel avec bienveillance et veiller à sa bonne intégration dans le groupe.

• Apporter votre soutien par des moments de présence terrain.

• Garantir et contrôler l’application des procédures d’hygiène et de sécurité (registre de sécurité, plan de nettoyage, protocole médical…).

• Garantir les soins au sein de la structure

• Assurer le fonctionnement opérationnel (planning et recrutement) la gestion administrative et le suivi budgétaire de votre structure.

Votre mission auprès des enfants :

• Proposer un accueil individualisé

• Assurer un cadre sécurisant

• Favoriser l’éveil et la socialisation

Profil recherché

Diplômé(e) d’État Infirmier(e) Puériculteur(trice) vous avez au minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire ou en tant qu’adjoint.

Doté(e) d’une certaine aisance relationnelle, vous savez trouver les mots justes et impulser la bonne dynamique pour motiver votre équipe et fédérer autour de missions collectives. Vous savez favoriser l’initiative et l’autonomie.

Curieux(se), inspiré(e) et pro-actif (ve), vous avez à cœur de faire vivre le projet de l’établissement.

Merci d’envoyer vos CV et Lettre de motivation uniquement par mail, « à l’attention de Monsieur Thierry FAUVEAUX, Directeur Territorial Antilles », à l’adresse suivante : rh.antilles@croix-rouge.fr