La COM et ses partenaires Dauphin Telecom et Computech dotent 10 enfants du SESSAD d’ordinateurs et d’un accès Internet

La Collectivité de Saint-Martin s’est mobilisée avec l’aide de ses partenaires, l’opérateur de télécommunication Dauphin Télécom et la société informatique Computech, afin d’équiper en matériel numérique et accès Internet, 10 enfants scolarisés au SESSAD – Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile pour leur apprentissage.

Cette initiative a permis à 10 enfants non pourvus de matériel numérique à la maison, de pouvoir poursuivre leur apprentissage à domicile et au SESSAD.

Les besoins ont été identifiés par la Direction de l’Autonomie des personnes de la Collectivité en collaboration avec l’assistante sociale de l’établissement. Au total, 10 ordinateurs avec connexion wifi ont été distribués, le vendredi 26 juin dernier, pour la plus grande joie des enfants.