ASSOCIATION : L’histoire contée des baleines à bosse

Pour la troisième édition de la Fête de la Baleine revue à la baisse faute de subventions, l’association Métimer a organisé la projection d’un film somptueux au théâtre de la Chapelle le 25 février dernier.

Malgré l’absence du Village de la Baleine où les stands d’information et d’animation s’installaient au cœur de la Baie Orientale, Béatrice Wojcik, présidente de l’association des Métiers de la Mer, a tenu à marquer le coup en ce début de saison des baleines à bosse dans les eaux saint-martinoises : « On tenait à faire quelque chose… faute de budget, nous avons choisi de projeter un petit film sur l’histoire de la baleine ». Petit film mais grand moment. Intitulé « Les gardiennes de la planète », le film documentaire français réalisé par Jean-Albert Lièvre est sorti en février 2023, inspiré du poème Whale Nation de Heathcote Williams. Pendant 82 minutes, ce documentaire immersif et poétique porté par la voix de Jean Dujardin a séduit le public de toutes générations, charmé par le chant des baleines présentes sur notre planète depuis plus de 50 millions d’années. Il aura fallu cinq années de travail et beaucoup de patience au réalisateur de l’émission Ushuaïa pour produire ces images spectaculaires tournées pendant la crise sanitaire au large du Mexique et du Groenland. Le film débute sur un plan montrant une baleine à bosse échouée sur une plage. Alors qu’un jeune garçon découvre le mammifère marin en détresse, une mission de sauvetage s’organise, entrecoupée de l’histoire extraordinaire de ces cétacés qui dominent l’océan tout en respectant l’écosystème… contrairement aux humains. Capables de stocker jusqu’à 33 tonnes de dioxyde de carbone, les baleines jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre planète et la bonne santé du phytoplancton, principale source d’oxygène. Le documentaire retrace avec virtuosité l’histoire des baleines : premier chant enregistré, reproduction, nourriture, comportement, adaptation, biologie, menaces, tout y est raconté dans une narration envoûtante. Autour de la projection, deux interventions dont Amandine, responsable de l’antenne de Saint-Martin de ‘Mon école Ma baleine’ qui a pour mission de sensibiliser les jeunes et le grand public sur les mammifères marins et la protection de l’environnement. La période d’observation des baleines à bosse, une seule bosse sur le dessus de la nageoire dorsale, à Saint-Martin est de janvier à juin (pic de la saison : mars/avril). Elles quittent les eaux froides pour retrouver les eaux chaudes où elles sont nées afin de se reproduire. Manu, de Wind Adventures et whale watcher agréé, a rappelé les techniques d’observation propices à la quiétude des mammifères marins dont il est interdit de s’approcher à moins de 300m : « Cette distance est largement suffisante pour observer les baleines, nous n’approchons à 100m que 20min selon la règlementation du sanctuaire AGOA ». Avec cette pratique respectueuse (catamaran, zéro nuisance sonore, pas de baignade), 60 observations de baleines à bosse ont été comptabilisées l’année dernière pour 180 baleines sur le Banc d’Anguilla. _Vx

Fête de la Baleine : résultats du concours de dessin

Comme chaque année, la Fête de la Baleine organisée par Métimer propose un concours de dessin dont les trois lauréats remportent une sortie en mer avec un accompagnant pour observer les baleines à bosse en présence d’un whale watcher agréé. De nombreux enfants ont participé à cette nouvelle édition, choix cornélien pour le jury face aux magnifiques dessins en lice. Le gagnant, Armand, verra son œuvre illustrer l’affiche de la quatrième Fête de la Baleine de 2025.

Premier prix : Armand, 6 ans avec son dessin intitulé « Baleine qui saute au soleil couchant »

Deuxième prix : Kewen, 8 ans

Troisième prix : Liam, 5 ans

