TRADITION : Quand la passion et l’expertise font briller le Carnaval de Saint-Martin

Le Carnaval de Saint-Martin, au-delà de ses festivités colorées, est un véritable laboratoire de transmission intergénérationnelle des savoir-faire et un espace où les talents locaux s’expriment.

« De nombreux métiers se mobilisent pour préparer cet événement : couturiers et designers créent des costumes spectaculaires à partir de plumes, perles et matériaux naturels, tandis que les sculpteurs, peintres et artisans bâtissent les chars et le ‘vaval’. Les chorégraphes entraînent les carnavaliers aux danses compétitives, et les maquilleuses travaillent à sublimer les participants. Les artistes et DJ, quant à eux, assurent l’ambiance musicale », explique Luciana Raspail, présidente de l’association Festivités Carnavalesques de Saint Martin (FCDSM).

La transmission des savoir-faire se fait dès le plus jeune âge grâce à des ateliers de confection et à la participation aux parades, mais les défis restent nombreux : « Le manque de bénévoles et la difficulté à se procurer des matériaux sur le territoire rendent la préparation complexe. Cela demande une anticipation rigoureuse pour éviter tout retard ».

Pour valoriser ces contributions, des concours récompensent costumes, chorégraphies et chars les plus créatifs, mais la FCDSM veut aller plus loin. « Notre ambition est de professionnaliser ces savoir-faire, notamment avec la consolidation de l’organisation du Carnaval à travers la convention tripartite avec la Collectivité et l’Office de Tourisme. Nous pourrons enfin nous concentrer sur des projets structurants du Carnaval, tels que la valorisation des métiers à travers des forums, la formation professionnelle, les échanges culturels régionaux, et le tourisme culturel, entre autres », conclut Luciana Raspail qui refermait mercredi dernier l’édition 2025 du Carnaval de Saint-Martin. À l’année prochaine !

