SOCIÉTÉ : Saint-Martin ambiance le Salon International de l’Agriculture

Pour la seconde année consécutive, le territoire de Saint-Martin est représenté sur le grand Salon International de l’Agriculture (SIA) à Paris qui se déroule en ce moment, du 24 février au 3 mars 2024.

L’année 2023 marquera l’histoire avec la première participation de notre territoire via la Chambre Consulaire Interprofessionnelles de Saint-Martin (CCISM) au Salon International de l’Agriculture qui compte entre 600.000 et 700.000 visiteurs français et internationaux à chaque édition. Après ce baptême couronné de succès qui mettait en lumière la célèbre Guavaberry, Saint-Martin possède à nouveau son stand à portée internationale pour l’édition 2024 du SIA situé à Hall 5.2 ‘Produits et Saveurs de France d’Outre-Mer’. Apportant de la chaleur dans les allées du salon pour contrer la fraîcheur de Paris, Saint-Martin a surtout les armes de séduction massive avec des animations de découverte et des prestations musicales dont celle de Jeremy Huot et ses sons enivrants de zouk antillais. La première journée au Salon International de l’Agriculture a permis à plusieurs représentants de Saint-Martin de faire valoir leur engagement dans la valorisation de l’agriculture locale et la promotion de l’île tout en faisant découvrir aux visiteurs les produits transformés du territoire : Golden Grove Farm, Moringa Powder SXM et Guavaberry Colombier Tradition. Avec le partenariat et le soutien sans faille de la Collectivité de Saint-Martin, de l’Office de Tourisme et de l’établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir (EGEA), la CCISM ne cesse de faire rayonner la richesse de notre territoire à Paris. Au programme de la seconde journée, les équipes saint-martinoises avaient organisé des dégustations culinaires offertes par Ginette, gagnante de la catégorie Authentic Star du Festival de la Gastronomie – édition 2023. Les saveurs délicieuses de Saint-Martin ont séduit le tout Paris grâce au soutien de la CTOS et de Soualiwomen Kultural Association qui ont aidé à la préparation des recettes qui mettent du soleil dans le cœur : les légendaires Journey Cake (Johnny Cake). Pour Louis Mussington, président de la Collectivité, la participation de Saint-Martin au SIA 2024 est « l’occasion unique pour notre territoire de rayonner sur la scène (inter)nationale et de mettre en lumière l’importance de notre secteur agricole. La CCISM ainsi que nos entreprises agricoles représentent ainsi Saint-Martin sur un stand dédié à notre île, soulignant la diversité et la richesse de notre production locale ». Les conseillers territoriaux, Valérie Fonrose et Daniel Arnel, sont présents à Paris pour porter la voix de la Collectivité, renforçant le soutien aux acteurs agricoles locaux. Ces derniers sont accompagnés d’Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, de Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme, et de Dorvan Cocks, acteur agricole et membre de la CCI. La présence de Saint-Martin sur ce salon international résulte d’un effort collectif et d’un budget conjoint au service de la promotion des savoir-faire du territoire. Après un démarrage aussi prometteur, la suite du SIA 2024 s’annonce grandiose pour Saint-Martin. _Vx

