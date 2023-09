Élections du nouveau Parlement le 11 janvier 2024

La Première Ministre de Sint Maarten, Silveria Jacobs, en étroite collaboration avec le Bureau Central de Vote, annonçait le 30 août dernier les dates finalisées des prochaines élections de 2024.

Pour Nathalie Tackling, présidente du Bureau Central de Vote dont la mission principale est de garantir que chaque voix compte, le choix des dates d’élection n’est pas seulement une question de logistique, « il s’agit de sauvegarder le processus démocratique transparent, juste et inclusif que nous chérissons à Sint Maarten ». Sint Maarten est régi par un système parlementaire. Le parlement est l’organe législatif suprême du pays et représente l’ensemble de la population de la partie hollandaise. Il est constitué de 15 membres qui sont élus pour une période de quatre ans. Au sein de ses membres, le parlement élit un président et un vice-président. Aucun membre ne peut être ministre. Les missions principales du Parlement sont le vote de loi, expression de la volonté générale, et le contrôle du gouvernement. Les nouveaux partis politiques de Sint Maarten ont jusqu’au 11 octobre 2023 pour s’enregistrer et établir leur liste de candidats aux élections. Ces dernières se tiendront le jeudi 11 janvier 2024, jour ouvré. L’installation du prochain Parlement de Sint Maarten se déroulera le 10 février 2024. Ces dates donneront aux partis politiques et aux citoyens suffisamment de temps pour se préparer à un exercice démocratique réussi. « Notre engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et d’un processus électoral équitable a guidé chaque étape de cet effort. Nous comprenons l’importance de consacrer suffisamment de temps aux campagnes politiques, à une prise de décision éclairée par nos citoyens et à une transition de pouvoir en douceur si le besoin s’en fait sentir » déclarait Silveria Jacobs. _Vx

163 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter