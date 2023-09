CYCLISME : Grand Prix Cycliste de la Collectivité de Saint-Martin du 7 au 10 septembre

Sous le soleil des Caraïbes, le Grand Prix Cycliste de la Collectivité de Saint-Martin s’apprête à enflammer les routes de l’île du 7 au 10 septembre 2023. Cet événement sportif majeur attire chaque année des passionnés de cyclisme venus des quatre coins du globe pour admirer les exploits des coureurs et découvrir les magnifiques paysages de Saint-Martin.

Jeudi 7 septembre : Cérémonie d’ouverture

L’inauguration du grand évènement sera dédiée à la présentation des équipes ainsi qu’à la réunion des directeurs sportifs.

Vendredi 8 Septembre : Le prologue électrisant sur la RN7

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 8 septembre avec le prologue de 2,5 km sur la RN7 de Grand-Case. Dès 15h, les coureurs se lanceront à toute vitesse pour réaliser le meilleur chrono sur cette courte mais intense étape. Les amateurs de cyclisme auront l’occasion d’encourager leurs athlètes préférés le long du parcours, dans une atmosphère électrique.

Samedi 9 Septembre : Un jour de défis à Marigot

La journée du samedi 9 septembre sera marquée par deux étapes bien distinctes. Dès 8h du matin, les coureurs s’élanceront de Marigot pour un parcours exigeant : cinq tours du lagon, avec une arrivée à Sandy Ground, soit 95 km. Cette première partie de la journée mettra à l’épreuve leur endurance et leur technique.

L’après-midi sera tout aussi captivant, avec un départ à 14h depuis Marigot. Les cyclistes se dirigeront vers Quartier d’Orléans, avant de parcourir à quatre reprises le circuit Quartier d’Orléans – La Savane, soit 71,5 km. Ce circuit sinueux mettra en avant les qualités de grimpeurs et de descendeurs des coureurs, promettant un spectacle sportif palpitant.

Dimanche 10 Septembre : La Grande Finale autour de l’île de Saint-Martin/Sint-Maarten

La dernière étape du Grand Prix Cycliste de la Collectivité de Saint-Martin se déroulera le dimanche 10 septembre. Dès 8h du matin, les coureurs prendront le départ à Marigot pour trois tours de l’île de Saint-Martin/Sint-Maarten. Les paysages à couper le souffle serviront de toile de fond à cette ultime bataille pour la victoire.

L’arrivée aura lieu au stade Vanterpool à Marigot, où les cyclistes se disputent les derniers mètres dans une ambiance de suspence. Les spectateurs auront l’occasion de vibrer au rythme des sprints finaux et d’encourager les athlètes qui se donneront à fond tout au long de cette compétition intense.

Appel à la prudence et au respect des coureurs

Au cours de ces trois jours de compétition, nous appelons les automobilistes à faire preuve de prudence et de respect envers les coureurs et la caravane du Grand Prix Cycliste de la Collectivité de Saint-Martin. Les routes seront partagées entre les véhicules et les cyclistes, et il est essentiel de garantir la sécurité de tous. Veuillez suivre les instructions des autorités locales et respecter les règles de circulation temporaires mises en place pour faciliter le bon déroulement de l’événement.

Le Grand Prix Cycliste de la Collectivité de Saint-Martin promet des moments de sport et d’émotion intenses, ainsi que l’opportunité de découvrir la beauté naturelle de l’île. Ne manquez pas cette occasion de soutenir les coureurs et de célébrer le cyclisme sous le soleil des Caraïbes !

225 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter