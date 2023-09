Sargasses : la Collectivité s’exprime

Suite aux récents arrivages massifs de sargasses sur Cul-de-Sac et de ses impacts sanitaires, le Collectif Anti-Sargasses fait le point avec la Collectivité en termes de communication et de plan d’action.

Avec une réponse rapide saluée par le Collectif Anti-Sargasses, la Collectivité de Saint-Martin via la délégation au Cadre de Vie s’est exprimée concernant les actions mises en place pour limiter les impacts relatifs aux prochains arrivages de sargasses sur le territoire. Sur la problématique de l’évacuation directe des algues, la COM précise « qu’elle n’est effectivement pas la méthode que nous préconisons, pas plus que l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), vu que les produits évacués sont en fait gorgés d’eau de mer. En ce sens, les rotations des camions perdent de leur réelle utilité. Sur un autre plan, il est important de rappeler que la mise en décharge se fait de manière onéreuse et qu’il est, pour la Collectivité, peu acceptable de financer la mise en décharge de volumes d’eau de mer ». Les représentants de la Collectivité ont néanmoins conscience du souci d’évacuation lorsque les échouements de sargasses sont particulièrement massifs, comme le 14 août dernier. La priorité est donc divisée en deux phases : la collecte pour éviter que la décomposition des sargasses ne débute en mer, situation que nous avons connu par le passé et qui rend la collecte extrêmement difficile, longue et laborieuse. Ensuite, l’évacuation vers la décharge. Selon la COM, les délais entre la phase 1 et la phase 2 peuvent amener à un stockage qui dépasse les 72h et donc occasionnent un début de décomposition et de dégagement d’H2S. La semaine dernière, les moyens dédiés à l’évacuation ont été renforcés pour permettre de résorber la situation au plus vite. La Collectivité rajoute qu’en termes de perfectibilité, et au bénéfice des expériences, il apparaît important « lors d’échouements exceptionnels et dans la limite des moyens sans cesse croissants déployés par les pouvoirs publics que nous puissions à la fois collecter en mer le plus rapidement possible et réduire le délai d’évacuation ». Le projet de deux barrages expérimentaux à Cul-de-Sac et devant l’étang aux Poissons est toujours d’actualité, une troisième version du marché devrait être publiée prochainement. _Vx

