ENVIRONNEMENT : Installation d’une bouée houlographe à Saint-Martin

Dans le cadre du projet Carib-Coast, une bouée houlographe est installée par la société Notekmed à environ 1 km des côtes de Tintamare. La société a sollicité et obtenu une autorisation d’occupation temporaire du domaine maritime public. «L’autorisation est prévue pour une durée de 18 mois et [aux termes de la période] la société s’est engagée à céder la bouée à la COM », précise celle-ci.

Une telle bouée comprend entre autres une balise lumineuse, un profileur de courant et une station météo. Elle est alimentée par des panneaux solaires et transmet les données collectées en temps réel. Elle permet d’effectuer plusieurs mesures : houle directionnelle, profil du courant, paramètres météo et physico-chimiques.

L’installation de la bouée a été commandée par le BRGM qui pilote le projet Carib-Coast financé par le programme européen INTERREG Caraïbes. Ce projet «a pour ambition de mutualiser, co-construire et diffuser les démarches de surveillance, de prévention des risques côtiers et d’adaptation au changement climatique». NortekMed a déjà réalisé fin 2020 une campagne de mesures de 100 jours avec 12 courantomètres profileurs déployés tout autour de la Guadeloupe et de la Martinique.

L’ensemble des données récoltées sur le terrain aideront à mieux comprendre l’hydrodynamique et l’érosion côtière et ainsi à fournir des outils d’aide à la décision pour la prévention des risques naturels côtiers.