Carnaval Saint-Martin 2024 : le compte à rebours a commencé

Le 23 août dernier, une réunion s’est tenue entre la Collectivité et le Comité du Carnaval concernant la préparation de cet évènement emblématique du territoire. L’édition 2024 promet d’être innovante, surprenante et unique.

Le Comité du Carnaval, comptant Luciana Raspail récemment réélue pour un second mandat, a été reçu par Louis Musington, président de la Collectivité, en compagnie de Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente, et Valérie Damaseau, présidente de la commission culture. L’ordre du jour de cette réunion qualifiée de productive portait essentiellement sur la stratégie et l’organisation envisagées pour la prochaine édition du carnaval de Saint-Martin qui proposera une série de festivités très attendues dans la culture locale. Au travers d’échanges constructifs, d’idées novatrices et d’une vision commune, la Collectivité et le Comité du Carnaval laissent augurer un carnaval divertissant qui renforcera l’unité de la communauté saint-martinoise autour de son patrimoine unique. Luciana Raspail et son équipe ont également présenté leurs propositions pour intégrer des éléments innovants à l’événement en vue d’élargir le public et de garantir une expérience inoubliable pour toutes et tous. Louis Mussington a promis un soutien indéfectible de la Collectivité pour garantir la concrétisation de ce projet ambitieux et rassembleur. Grâce à cette rencontre qui marque un moment crucial dans l’élaboration du carnaval, l’édition 2024 s’annonce donc mémorable. Les deux parties collaborent d’une seule voix, main dans la main, prêtes à offrir une expérience carnavalesque inégalée avec un message clair : outre sa qualification de célébration, le Carnaval de Saint-Martin 2024 sera un témoignage de la résilience, de l’unité et du dynamisme du peuple saint-martinois. Le Comité du Carnaval invite la population à rester à l’écoute : « ce n’est que le début de notre échauffement avant les festivités ». _Vx

347 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter