Concours de photographies « Faces of Saint-Martin IV » : dernier jour pour la remise de dossier !

La Collectivité de Saint-Martin organise un concours de photographie Faces of Saint-Martin IV, dont le thème cette année est « Amazing Faces ». Surprenez-nous ! Etonnez-nous !

Les portraits seront insolites, étonnants, extraordinaire, extravagants, originaux par leur composition, la mise en scène, la perception ou la réflexion qu’ils provoqueront. Les portraits seront placés à des endroits stratégiques de Saint-Martin. Cette démarche artistique, à travers ces portraits, invite également les résidents à re-découvrir l’espace urbain quotidien, les touristes à déambuler dans la ville et les citoyens à s’impliquer pour montrer les atouts culturels et historiques de ce territoire.

Les photographies seront imprimées en noir et blanc sur du papier grand format «dos bleu» (de type affiche électorale ou affiche de métro) et collées sur les murs de Saint-Martin. L’exposition ne sera pas figée et évoluera puisque les affiches se décolleront et se déchireront jusqu’à disparaître avec le temps, la dissolution faisant aussi partie de la démarche artistique de ce projet de street art.

• Le concours est ouvert aux photographes amateurs ou professionnels de plus de 18 ans, résidant à Saint-Martin/Sint-Maarten.

• Les organisateurs et membres du jury ne pourront pas candidater.

• Les candidats seront sélectionnés sur leurs 10 photographies par le comité de sélection et leurs œuvres seront affichées dans les différents quartiers.

Remise des dossiers de candidature : avant le jeudi 29 octobre 2020 à 12 heures.

Toutes les informations sur http://www.com-saint-martin.fr/FACES-OF-SAINT-MARTIN-IV:–Amazing-Faces_Saint-Martin-Antilles_2164.html