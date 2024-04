HOMMAGE : L’United Women Book Club célèbre Maryse Condé

L’association United Book Club (UWBC) fondée et présidée par Danielle Chance rendra hommage à l’icône littéraire Maryse Condé ce samedi soir à la Savane.

À partir de 17h ce samedi 20 avril 2024, l’ambiance au Sandy’s Too à la Savane sera à la célébration de cette grande écrivaine qui nous a quittés le 2 avril dernier, à l’âge de 90 ans. Au programme de cette soirée d’hommage importante pour l’UWBC, lectures, témoignages et cérémonie des lumière : « Contrairement à de nombreux écrivains de langue française, l’impact de Maryse Condé ne s’est pas limité aux universitaires et aux lecteurs de littérature française. Son travail a été traduit dans de nombreuses autres langues, reflétant son attrait auprès d’un lectorat mondial. La traductibilité de Condé tient en partie au fait qu’elle ne s’est jamais inscrite dans une case nationale ou régionale. Sa vie et sa carrière, façonnées par les expériences de migration et de diaspora, dépeignent le déplacement et la réinstallation ainsi que la désorientation, la nostalgie et le sentiment de désillusion ou de découverte qui accompagnent souvent la migration ». Un bel hommage se prépare, venez nombreux et emmenez vos ouvrages. _Vx

Infos : +590 690 65 86 05

Hommage du Président de la République, Emmanuel Macron

Le chef de l’État a célébré la mémoire de celle qui a toujours refusé l’assignation et qui, par sa force, s’est affranchie de sa condition malgré le racisme. Le 2 mars 2020, Emmanuel Macron remettait d’ailleurs à Maryse Condé, qui se revendiquait comme «Guadeloupéenne indépendantiste», la Grand-Croix de l’Ordre national du mérite, faisant d’elle la première femme noire à accéder à cette dignité. Des bancs de la Sorbonne à la publication de son premier roman, Hérémakhonon (1976), Maryse Condé a fait sien le combat anticolonial, influencée par Aimé Césaire et Frantz Fanon. Toujours fidèle à ses combats, son œuvre au retentissement mondial l’a conduite à diriger le Comité pour la mémoire de l’esclavage. Enfin, lors de son discours d’hommage à la Bibliothèque Nationale de France en présence de nombreux officiels et personnalités le lundi 15 avril 2024, le Président de la République a salué une femme Guadeloupéenne, libre, pionnière, puissante.

