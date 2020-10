Environnement : L’Association Clean Saint-Martin toujours opérationnelle quand il le faut !

L’Association Clean Saint-Martin a organisé dernièrement une nouvelle action de nettoyage bénévole, plus précisément à l’Observatoire aux Baleines (route menant à Oyster Pond). Une chose est sûre, les bénévoles de l’association n’ont pas chômé !

Tout au long de la matinée, beaucoup de petits déchets ont été ramassés : bouchons, mégots de cigarette, bouteilles, bouts de plastique et filets de pêche…

Pour rappel, n’oublions pas que ces petits déchets ont autant d’impact que les gros sur la nature, voire plus !

Un mégot de cigarette pollue jusqu’à 500 litres d’eau à cause de tous les composants chimiques qu’il contient, et met plus de 2 ans à se décomposer entièrement.

Un bouchon de bouteille en plastique se désagrège au bout d’une cinquantaine d’années !

Et avant de disparaître, il se décompose en microparticules, qui peuvent être facilement ingérées par les éléments qui composent la chaîne alimentaire, pour remonter jusqu’à nous…

À bon entendeur !

Chapeau bas une nouvelle fois à tous les membres bénévoles de l’Association Clean Saint-Martin qui n’hésitent pas à consacrer de leur temps personnel pour la protection de l’environnement. Bravo ! _AF