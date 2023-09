Collège 600 : les travaux avancent dans les temps

Dans le cadre d’une visite de terrain des projets de la Semsamar organisée ce jeudi 31 août, les officiels se sont rendus sur le chantier du collège 600 à Quartier d’Orléans dont la livraison est prévue en juin 2025.

Le chantier titanesque, débuté le 20 juillet 2022 pour un budget de 22 millions d’euros financé par l’État et la COM, suit son cours en respectant les délais établis. En présence de Louis Mussington, président de la Collectivité accompagné de sa 3ème vice-présidente Dominique Démocrite Louisy, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, la sénatrice Annick Pétrus, du vice-recteur Harry Christophe, de Christian Climent-Pons, directeur de projet auprès du recteur de l’académie de la Guadeloupe et chargé du suivi de la reconstruction du système éducatif de Saint-Martin, l’architecte Céline Dherbomez de Wia Architecture et des représentants des entreprises prestataires, la Semsamar, maître d’ouvrage délégué, a procédé à la visite de terrain du futur collège 600 de Quartier d’Orléans qui prend doucement vie. Douze classes mobiles climatisées ont été installées en bordure du collège La Roche Gravée de Moho resté actif depuis le début des travaux pour un montant d’1,5 millions d’euros et dédiées à 450 élèves. Grâce à ce dispositif, le projet de construction en site occupé du collège 600 a permis de raccourcir le délai de livraison initialement prévu en décembre 2027 pour fin juin 2025. Le collège 600 de Quartier d’Orléans, qui accueillera 600 enfants dans 34 salles de classe sur une surface de 6000m2, est conçu dans une logique de développement durable avec une ventilation naturelle des locaux et l’utilisation de matériaux responsables. Le chantier compte actuellement douze entreprises prestataires regroupées sur quatre macro-lots, ainsi que 80 emplois locaux via le contrat de chantier (CDI BTP). Après une formation théorique et de chantier, les 80 employés localement poursuivent leur apprentissage sur la durée de la construction afin d’établir une continuité dans les travaux. L’objectif commun des entreprises prestataires est de former les jeunes dans le BTP afin qu’ils restent travailler sur le territoire. Pour rappel, 10340 heures d’insertion ont été déployées sur ce projet. Les officiels ont pu constater lors de la visite de l’avancement du chantier, où se dessinent les différents espaces dédiés à l’éducation. La deuxième tranche des travaux débutera fin octobre 2023 avec une complémentarité entre toutes les entreprises concernées. _Vx

