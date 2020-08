Bientôt la rentrée, 7 118 élèves sont attendus

Les prévisions globales d’effectifs pour la rentrée 2020 indiquent une baisse du nombre d’élèves d’environ 2,5%. C’est une tendance qui se vérifie depuis plusieurs années.

En ce qui concerne le premier degré (maternelle et élémentaire), les effectifs attendus sont de 3 634 élèves en 2020, soit une baisse de 2,5% par rapport à la rentrée 2019. Pour le second degré, 1 900 élèves sont prévus dans les collèges de l’île et 1 584 pour les lycées. Soit un total de 3 484 de collégiens et de lycéens cette année, contre 3 581 en 2019 (-2,7%). En terme d’infrastructure et d’établissements, le service de l’éducation de Saint-Martin affirme que touts les réparations post-Irma sont terminées et que les travaux en cours ou à réaliser sont de l’ordre de la remodernisation des écoles. La Collectivité fera le point sur la rentrée ce vendredi à l’occasion du passage sur le territoire de la nouvelle rectrice, Christine Gangloff-Ziegler. «La rentrée ne sera pas reportée sur le territoire», selon le vice-recteur Michel Sanz. Le protocole sanitaire est allégé. Il pourra permettre d’accueillir les classes entières. Les mesures de distanciation physique seront donc moins strictes, par contre les élèves à partir de 11 ans et les adultes devront porter le masque systématiquement dans l’enceinte de l’établissement, en classe pendant les cours et lors de la récréation. Pour les classes du 1ier degré, en élémentaire, le masque sera obligatoire uniquement pour les adultes. En maternelle par contre, le port du masque n’est pas exigé.

www.lepelican-journal.com