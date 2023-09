« Les Promenades de Quartier d’Orléans » livrées fin novembre 2023

Dans la continuité de la visite de terrain des projets de la Semsamar, les officiels ont assisté à l’avancement des travaux de la salle multi-activités de Quartier d’Orléans désormais parée de sa structure métallique.

« Les Promenades de Quartier d’Orléans » est un projet porté par la Semsamar et Émilie Nahon, directrice de projet aménagement durable et résilient de Saint-Martin à la préfecture, qui vise à redynamiser le quartier en proposant un cadre de vie améliorant nettement le quotidien des habitants et invitant le population saint-martinoise à porter un regard nouveau sur Quartier d’Orléans. Financé à 65% par le REACT-EU (fonds européen) et à 35% par la Semsamar, maître d’ouvrage, avec une participation financière de la CAF à hauteur de 200.000€, le projet insufflera une nouvelle vie à Quartier d’Orléans avec la salle multi-activités, située au cœur de la Résidence Palmeraies et qui sera aussi accessible pour les scolaires. Elle sera dotée d’un espace multisports et numérique, ainsi que des vestiaires et des douches. Tables de ping-pong, cages synthétiques de mini-foot, espace d’expression, accès au wifi, tout a été pensé pour que toutes les générations de Quartier d’Orléans s’épanouissent dans cette structure innovante au service des habitants. La Semsamar, qui engage des locaux sur le chantier, assurera la gestion la première année de ce lieu de vie aménagé et fédérateur, créateur de lien social. La structure métallique fabriquée en métropole est en phase finale d’installation. La pose du PVC aura lieu la semaine prochaine, ainsi que le bardage et le plancher. Un espace-public sera proposé à la population avec diverses promenades : artistique, « bien-être », découverte, ainsi que des jardins et des zones d’activités comme une aire de jeux pour enfants. Les éclairages LED et solaires illumineront les espaces dont la zone artistique. Des œuvres éphémères y seront exposées, mettant en avant les artistes locaux et la section artistique du lycée Robert Weinum. Un partenariat avec Mix’Art permettra la réalisation de deux fresques artistiques supplémentaires dans le quartier. L’association des Compagnons Bâtisseurs participera à l’aménagement des « Promenades de Quartier d’Orléans » avec la création et la pose de rondins. L’inauguration est prévue fin novembre 2023, avec impatience. _Vx

