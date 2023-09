11 jours d’escapade gourmande à Saint-Martin

La 3ème édition du grand rendez-vous culinaire se tiendra du 11 au 22 novembre au cœur de la capitale gastronomique des Caraïbes. L’Office de Tourisme offrait, lors de la conférence de presse de ce 30 août, une mise en bouche de son alléchant programme.

«L’ingrédient star du Festival de la Gastronomie 2023, la groseille-pays (hibiscus), constituera le challenge des restaurateurs en compétition à concocter des « Menus Découverte » en intégrant cette plante surprenante de la cuisine caribéenne, sous l’œil et le palais avisés des jurés chargés de dénicher la meilleure table de Saint-Martin. Les invités prestigieux pour le casting 2023 sont Patrick Jeffroy, parrain du festival, chef breton 2 étoiles, Laurent Huguet, chef 1 étoile bien connu du festival, Frédéric Cyr, chef québécois au Château Frontenac, Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France Fromager, Anto Cocagne, cheffe privée franco-gabonaise, Xavier Isabal, aux fourneaux d’Ithurria, Arnaud Delvenne, premier candidat belge en finale de Top Chef, Teheiura Teahui, gérant du food-truck le Manatoa, Leslie Belliot, cheffe fondatrice de la marque Piment Coco, Christophe Boyer, vainqueur de la coupe de France du burger en 2022, João Diamante, chef brésilien formé auprès d’Alain Ducasse, Lorna Boboua do Sacramento, cheffe congolaise issue de l’école Ferrandi et du Cordon Bleu, et Mareya Ibrahim, « The Fit Foodie », cheffe vedette de la télévision américaine. Les chefs invités rencontreront les jeunes de la section hôtellerie/restauration du Lycée Daniella Jeffry le 13 novembre, jour du « Cocktail & Food Pairing », évènement inédit alliant gastronomie et mixologie. Le lendemain, les apprentis experts s’affronteront dans une compétition culinaire face à un jury. Le Village de la Gastronomie ouvrira ses portes du 17 au 19 novembre sur le Front de Mer à Marigot. Les ateliers de cuisine se tiendront sur la Marina Fort Louis : mercredi 15 novembre après-midi pour les enfants, samedi 18 et dimanche 19 novembre pour les adultes. La compétition de barbecue, en compagnie de Kevin Bludso, aura lieu le jeudi 16 novembre à la rue de la République. Les six candidats demi-finalistes au titre de « Meilleur Mixologue de Saint-Martin » s’affronteront pendant plusieurs jours pour briguer une place lors de la finale du mardi 21 novembre sous l’œil expert de Mia Mastroianni, Phil Wills et Arthur Sutley. Sans oublier, le même jour, la finale de « La Meilleure Table de Saint-Martin 2024 ». Deux nouvelles compétitions à signaler : chef privé et foodtruck. La soirée de clôture du Festival de la Gastronomie qui mettra à l’honneur deux jeunes talents locaux, Angéla Marcenat et Mallory Leroux, se tiendra le mercredi 22 novembre et récompensera les lauréats de toutes les compétitions culinaires. Rendez-vous du 11 au 22 novembre pour un Festival de la Gastronomie 2023, placé sous le signe de l’exigence, du talent et de la créativité. _Vx

Infos : +590 590 87 57 21

festivaldelagastronomie@st-martin.org

Les inscriptions aux différentes compétitions sont ouvertes jusqu’au 22 septembre :

– BBQ : https://forms.office.com/e/je1bUeQzmD

– Restaurateurs : https://forms.office.com/e/Gw2aARAcnv

