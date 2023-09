Mise en place d’une antenne de l’Université des Antilles à Saint-Martin

Le projet d’antenne universitaire correspond à une étape capitale dans la politique éducative et de formation de la Collectivité de Saint-Martin.

La volonté partagée du président de la Collectivité et du président de l’Université des Antilles, Michel Geoffroy, s’est exprimée le 6 octobre 2022, lors de la visite de Louis Mussington au siège de l’université en Guadeloupe par la suite approuvée début novembre 2022, par le Directeur de Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lors d’un déplacement du président de la COM à Paris. Par décision du conseil exécutif du 27 juillet 2023, Louis Mussington est donc autorisé à signer une convention entre l’Université des Antilles et la Collectivité, relative à la mise en place d’une antenne de ladite université sur le territoire de Saint-Martin qui manque cruellement de structures éducatives de cet acabit. L’enjeu principal du projet, dont la montée en puissance s’étalera entre 2023 et 2026, est d’augmenter l’offre locale de formation post-bac en vue d’offrir aux jeunes la possibilité de poursuivre leur cursus sur leur territoire et d’endiguer, dans la mesure du possible, l’exode susmentionné et parfois sans retour vers d’autres destinations universitaires. La première phase de l’installation de l’antenne de l’université se matérialise ainsi par la mise en place de formation professionnelle continue pour l’année 2023-2024. Une étude complète sur les besoins du territoire est en cours de rédaction, afin de déterminer pour les années à venir les orientations et les formations à mettre en place. La livraison de cette étude est prévue en septembre 2023. _Vx

