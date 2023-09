Aéroport Juliana : le nouveau hall des départs ouvrira ses portes le 1er novembre 2023

Les travaux de reconstruction de l’aéroport ont débuté en septembre 2021 et entrent dans les phases finales du projet de réhabilitation. L’Aéroport International Princess Juliana sera bientôt doté d’un hall des départs flambant neuf qui ouvrira ses portes le 1er novembre 2023 à l’aube de la nouvelle saison touristique.

La première phase concerne l’achèvement du hall de départ ultramoderne doté d’un nouveau revêtement de sol en terrazzo qui confère au lieu un aspect sophistiqué. Le hall des départs comprendra les nouveaux magasins de l’aéroport, des équipements de pointe, des zones d’attente spacieuses, des points de contrôle de sécurité avancés et des processus d’embarquement rationalisés. L’aéroport a également installé de nouveaux ascenseurs judicieusement intégrés dans l’aménagement du terminal pour y faciliter la navigation et optimiser le flux des passagers. Le hall d’enregistrement, dédié au confort des passagers et à un processus d’enregistrement fluide, sera opérationnel en décembre 2023. La direction de l’aéroport a méticuleusement planifié le processus de déménagement pour garantir une sécurité maximale, un minimum de perturbations et de désagréments pour les voyageurs. Une signalisation claire, du personnel de l’aéroport et des ressources supplémentaires seront disponibles pour guider les passagers à travers les différentes installations de l’aéroport. Le terminal reconstruit sera ouvert selon une approche progressive, chaque phase se concentrant sur des zones spécifiques pour garantir des opérations aéroportuaires fluides tout au long du projet. La prochaine phase du projet consistera en la construction d’un hall d’arrivée modernisé offrant, entre autres, des systèmes améliorés de traitement des bagages et des processus d’immigration et de douane efficaces. La construction du hall des arrivées devrait être finalisée d’ici le deuxième trimestre 2024, avant l’été prochain. L’approche progressive de reconstruction du nouveau terminal reflète la détermination de L’Aéroport International Princess Juliana à se mettre à niveau vers les normes aéroportuaires de classe mondiale tout en s’adaptant aux besoins changeants de l’industrie aéronautique. Le projet transformateur vise à positionner l’aéroport comme une plaque tournante de commodité, de confort et d’efficacité, permettant aux passagers de voyager facilement et en toute confiance au-delà de la région des Caraïbes. _Vx

