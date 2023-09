Le Collectif Animaux SXM à la recherche de familles d’accueil

La situation des chiens et chats errants ne cesse de s’aggraver. Chaque jour, les associations sont sollicitées pour des chiots et des chatons abandonnés, ou pour des animaux errants dans un état de santé inquiétant, affamés, abandonnés. Les familles d’accueil sont un maillon essentiel aux sauvetages. Le Collectif Animaux SXM lance un grand appel à la population saint-martinoise pour aider ces animaux.

Alors que le territoire attend désespérément la réouverture d’un refuge et d’une fourrière, projet qui semble évoluer trop lentement face à l’urgence sur le terrain, et que la résistance à la stérilisation est encore bien ancrée dans la culture saint-martinoise, les associations de protection animale se retrouvent noyées sous les demandes de prise en charge. Si tous les acteurs associatifs et les bénévoles dans le domaine, à qui l’on rend hommage ici, se démènent au quotidien, l’appel à la solidarité se doit d’être réitéré afin que les animaux puissent espérer à une vie meilleure. Comme le décrit le Collectif Animaux SXM : toujours plus d’appels à l’aide mais pas de refuge… Sans famille d‘accueil pour sécuriser les chiens et les chats le temps de leur adoption, l’association se retrouve les mains liées. Véritable maillon essentiel aux sauvetages, les familles d’accueil qui prennent en charge les animaux dans le besoin permettent au Collectif d’entamer les procédures d’adoption en toute quiétude. Le Collectif Animaux SXM est donc à la recherche active de personnes au grand cœur qui accepteraient de sortir de la rue et d’accueillir un ou plusieurs toutous le temps de leur trouver leur famille pour la vie. Tous les frais jusqu’à l’adoption sont pris en charge par l’association qui se charge également de trouver les familles adoptives, que ce soit à Saint-Martin ou en métropole. L’expérience humaine de participer au sauvetage d’un animal, que ce soit en l’accueillant pour une certaine période, en l’adoptant ou en l’accompagnant en tant qu’escort sur un vol pour qu’il rejoigne sa nouvelle famille en métropole est inégalable. Si vous voulez ouvrir votre toit à l’un des animaux dans le besoin, et souvent avides de câlins, pour lui permettre de commencer une nouvelle vie digne et méritée, contactez le Collectif Animaux SXM. Plusieurs animaux sont aussi à l’adoption, n’hésitez pas à consulter l’album photo à cet effet, coup de cœur garanti. Pour rappel, la stérilisation est la solution. Merci pour eux. _Vx

Infos : collectifanimauxsxm@gmail.com

Facebook : Collectif Animaux SXM

