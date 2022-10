SOLIDARITÉ – CAUSE ANIMALE : Quatrième édition du Yoga Karma Animaux ce samedi 8 octobre à la BO

Après trois éditions qui ont ramené de plus en plus de monde, le Collectif Animaux SXM continue sur sa lancée d’associer bien-être et cause animale avec la quatrième édition du Yoga Karma Animaux ce samedi après-midi.

La séance de yoga sur la plage de la Baie Orientale débutera donc, comme à son habitude, à 17h15, entre le Coco Beach et le KKÔ Beach Club. L’occasion est parfaite pour se détendre et se laver du stress de la semaine tout en s’associant à la belle et juste cause que le Collectif Animaux SXM défend. La collaboration entre l’association et Tania de Vitalita permet aussi de récolter des fonds pour que le collectif puisse poursuivre son travail de sensibilisation, de protection et de prise en charge des animaux du territoire dans le besoin, et ils sont encore nombreux. Plusieurs chiens ont été récemment emmenés en métropole afin d’être adoptés par des familles françaises. Les frais de soins, administratifs et de voyage sont intégralement payés par le Collectif Animaux SXM et les participants à chaque séance de yoga karma contribuent à leur façon au sauvetage de ces animaux qui vivent désormais leur plus belle vie auprès de leur nouvelle famille. Pour expérimenter ce moment de détente et de partage, il vous suffit de vous munir d’une serviette de plage et d’une bouteille d’eau. La séance se déroule à la fois en français et en anglais, tout le monde est le bienvenu (enfant y compris) et le prix d’accès est sur donation libre, selon les moyens et les envies de chacun. Les dons en nature sont également et évidemment permis, à savoir sacs de croquette et jeux, que ce soit pour chien ou pour chat car le Collectif Animaux SXM s’occupe des deux. Pour celles et ceux qui désirent s’impliquer un peu plus dans la cause animale en devenant par exemple famille d’accueil ou escorte si un voyage vers Paris se profile bientôt, n’hésitez pas à venir rencontrer les représentantes de l’association pour échanger avec elles ce samedi 8 octobre à 17h15 sur la plage de la Baie Orientale, avec à la clé, une heure de bien-être et le bruit des vagues en guise de musique d’ambiance. _Vx

Infos : +33 7 85 69 75 32

Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

https://www.vitalita-sxm.com/

