L’ALEFPA – Le Manteau inaugure l’hébergement d’urgence pour hommes

Ce mardi 29 août 2023, l’association ALEFPA – Le Manteau conviait la presse pour une visite des 10 places d’hébergement d’urgence pour hommes ouvertes le 5 juin dernier en présence de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, Fabien Sésé, secrétaire général et le personnel associatif.

Audrey Gil, directrice de l’ALEFPA – Le Manteau, accompagnée de l’administratrice Hélène Micot Bride, a procédé à la visite des locaux de l’association dont les 10 places d’hébergement d’urgence pour les hommes en situation vulnérable. Ces logements comptent quatre chambres, une de quatre lits, une de trois lits, une de deux lits et une chambre individuelle. Chaque pièce spacieuse comprend une salle de bain indépendante sur la terrasse adjacente. Le taux de fréquentation des hébergements d’urgence, disponibles à la semaine via le numéro gratuit 115, est de 90 à 95%, preuve que la demande sur le territoire est bel et bien présente. La moyenne d’âge des bénéficiaires est de 45 ans avec deux publics, des personnes âgées qui se retrouvent sans logement et des jeunes en rupture familiale. Pour les 19 personnes qui œuvrent au sein de l’association, l’ouverture de cet hébergement d’urgence pour hommes est essentielle, leur offrant un lieu calme, sécurisé et propre pour dormir et enclencher le processus de resocialisation. L’ALEFPA – Le Manteau, installé sur le territoire depuis 1999 et en attente de pouvoir rénover ses locaux, accompagne les bénéficiaires dans ce parcours d’autonomie au travers de la réinsertion. Alexis D., 23 ans et sans domicile fixe pendant un an et demi, témoignait sa reconnaissance de pouvoir bénéficier actuellement du dispositif qui lui a permis de « rattraper sa vie ». Grâce à l’accompagnement de l’association, le jeune homme a été dirigé vers le Mission Locale via le contrat d’engagement jeune. Au quotidien, l’équipe associative comptabilise entre 60 et 70 passages en journée et sert une quarantaine de repas aux personnes en situation de précarité. Chaque semaine, une soixantaine de colis alimentaires sont distribués. L’État finance intégralement le dispositif d’hébergement d’urgence pour hommes à hauteur de 125.000€. Dispositif qui complète l’offre d’accompagnement et d’aide de l’ALEFPA – Le Manteau à savoir un centre d’hébergement et de réinsertion sociale pour femmes (CHRS) de 12 places, 20 places en pension de famille, un dispositif d’intermédiation locative, un centre d’accueil de jour, une friperie solidaire et une épicerie solidaire mobile. Pour rappel, l’urgence sociale est une compétence de l’État. Ce dispositif porté par le personnel de l’ALEFPA – Le Manteau et salué par Vincent Berton est une première réponse qui pourrait bientôt monter à 14 places disponibles. _Vx

Si vous avez besoin d’un hébergement d’urgence, composez le numéro gratuit 115

386 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter