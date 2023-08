Une convention pour renforcer l’accompagnement vers l’emploi

Le lundi 28 août 2023, le président Louis Mussington et la 3ème vice-présidente Dominique Démocrite Louisy ont eu le plaisir d’accueillir en Collectivité le directeur régional de Pôle Emploi Guadeloupe Îles du Nord, Fabrice Marie-Rose, pour la signature de la convention cadre liant la Collectivité de Saint-Martin et Pôle Emploi autour de l’employabilité des Saint-Martinois.

Très attendue, la convention cadre entre la Collectivité de Saint-Martin et Pôle Emploi Guadeloupe Îles du Nord est aujourd’hui opérationnelle. Animé localement par Nathalie Rubini, directrice du Pôle Emploi de Saint-Martin et Thierry Stephen, directeur Emploi, Compétences, Formation, au sein de la Collectivité, cet outil institutionnel va permettre de déployer des dispositifs au bénéfice des publics les plus fragiles (lutte contre l’illettrisme, renforcement des connaissances de base), des personnes sans emploi, ni diplôme, ni formation, des femmes et des publics éloignés de l’emploi et des personnes en recherche de perfectionnement. Pôle Emploi a donc la charge d’accompagner ces publics à travers un cursus personnalisé en vue de leur réinsertion professionnelle, et de suivre également les employeurs dans leur processus de recrutement localement. Comme l’a indiqué Louis Mussington : « L’objectif à travers cette convention cadre est de mettre de vraies solutions en place pour l’emploi des jeunes saint-martinois, à travers notamment le renforcement des clauses d’insertion sociale dans les marchés publics, déjà incluses dans les marchés publics de la COM, mais de travailler aussi l’anticipation des besoins en main-d’œuvre, dans le cadre de la projection des chantiers à venir ». Fabrice Marie-Rose a, de son côté, insisté sur le plein soutien de Pôle Emploi Guadeloupe aux habitants de Saint-Martin dans leur recherche de formation et d’emploi. Par cette action, la Collectivité de Saint-Martin s’inscrit dans une démarche renforcée de formation et d’accompagnement des demandeurs d’emploi, afin d’offrir de réelles opportunités d’embauche aux Saint-Martinois.

