ASSOCIATION : La Caravane de l’Histoire de l’ACS Zepin poursuit son chemin

La reprise des activités de l’ACS Zepin a débuté par une « Beach hike », le 30 septembre dernier, avec une randonnée guidée Baie Longue / Baie aux Prunes pour un public de passionnés. Cette première manifestation entrait dans le cadre de la Caravane de l’Histoire 2023, initiée depuis fin 2022 par l’ACS Zepin, pour faire connaitre à tout un chacun l’histoire du lieu où il vit, où il est né, afin d’avoir un regard et une approche plus aguerris.

Vendredi 27 octobre dernier, l’association déployait le volet sport avec la pratique de la gymnastique aérienne, en partenariat avec l’école de cirque Sunshine. L’activité s’est déroulée en salle pour une heure trente de pratique, sous la direction de deux artistes professionnels du cirque : Olga Subota et Aleske. Les participants, ravis, se sont initiés à la pratique du ruban, de la jonglerie et de l’équilibre. Une grande première pour certains. Aussi, la surprise a été faite à deux participants d’être mis à l’honneur ce jour, en fêtant leur anniversaire. L’ACS Zepin remercie Aleske et Olga pour leur professionnalisme et leur pédagogie. Cette pratique artistique et sportive est accessibles aux adultes et aux enfants à l’école du cirque Sunshine.

Par ailleurs, dans sa démarche de continuité de la promotion de l’histoire et de la culture de Saint-Martin au travers de sa caravane de l’histoire, l’Association Culturelle et Sportive Zepin réalisera sa 8ème édition de visite guidée de sites historiques, culture, patrimoine, édifices, le dimanche 19 novembre 2023. L’occasion de découvrir l’île autrement. Activité ouverte à tous publics à partir de 7 ans, adhérents ou non.

De par les manifestations et les fonds levés, l’ACS Zepin peut répondre aux sollicitations des écoles, collèges et lycées pour les assister dans leurs projets. Une tombola sera proposée et sera aussi l’occasion de gagner des lots des partenaires qui soutiennent l’association.

Autre étape de la caravane, le mercredi 29 novembre 2023, ce sera au tour des élèves de classe SEGPA (Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté) du collège Mont des accords, placée en REP (Réseau d’Éducation Prioritaire) de prendre part à l’histoire de Saint-Martin avec la visite guidée du Fort Louis de Marigot. Recherche d’indices sous forme ludique et quiz seront au programme lors de cette visite faite en partenariat avec les archives territoriales de la Collectivité.

L’ACS Zepin, remercie les participants à ces deux premières manifestations, ses membres, ses bénévoles et les sponsors, qui permettent à l’association de continuer à mener vers le haut, de ses 25 ans d’existence sur l’île, des actions culturelles, artistiques, sportives et éducatives. _Vx

Infos et inscriptions : (+59) 06 90 36 96 20

Facebook : ACS ZEPIN Saint Martin

193 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter