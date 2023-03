ASSOCIATION : L’art au service des femmes

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, l’ALEFPA – Le Manteau de Saint-Martin organisait un vernissage à la Samanna, préambule de la soirée caritative qui aura lieu ce soir à la Terrasse à Marigot.

Pour cette cinquième édition, l’association ALEFPA – Le Manteau de Saint-Martin, sous la direction d’Audrey Gil, propose une soirée Fan d’Elle intitulée « Let Me Shine » afin de faire briller les femmes, à juste titre. Depuis sa fusion avec le réseau national des Associations Laïques pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA), l’association le Manteau ne cesse d’agir dans la prise en charge des personnes en situation précaire, avec les femmes et les enfants en priorité. En avant-goût de la soirée caritative de ce soir, une exposition artistique s’est tenue dans le Pavillon de la Samanna à Terres Basses, présentant les œuvres peintes par plusieurs artistes présentes lors du vernissage : Audrey Claxton qui a découvert l’art dans la solitude. Enfant du territoire en manque d’activités extrascolaires, c’est en Guadeloupe qu’Audrey a appris à maîtriser les techniques lors d’études d’arts plastiques qu’elle suivait en cachette, en parallèle de ses études à l’université.

La femme est au centre de toutes ses œuvres dont quatre furent exposées mercredi dernier : « Si chaque femme savait qui elle est en profondeur, rien ne pourrait l’arrêter ». Magali Crecel, d’origine martiniquaise, s’épanouit quant à elle dans ce mode d’expression artistique qu’est la peinture, représentant les femmes de façon personnelle. Les adultes atteints d’autisme du foyer de vie l’Abri Montagnard ont réalisé de nombreuses œuvres dont certaines révèlent un talent particulier dans le domaine de l’art contemporain. Une quatrième artiste s’est rajoutée en dernière minute, à savoir Gémie Landre, qui exposait sa toute première toile : « Cette femme représentée qui n’appartient à aucune ethnie et faisant face aux troubles de la vie arbore fièrement et courageusement sa couronne polychrome et or, en poussant un cri fort et universel « Let me shine ! » ». Martine Beldor, en charge de la vie associative à la Collectivité, et Fabien Sésé, secrétaire général à la Préfecture, ont tous deux rappelé le soutien indéfectible des institutions pour l’égalité des droits et la lutte contre les violences faites aux femmes, sujet dont tient particulièrement Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord. Ce vendredi 10 mars, dès 19h au restaurant La Terrasse à Marigot, la soirée caritative, animée par DJ Patrice, sera ponctuée d’un défilé de mode adultes, un show de danse cabaret et clou du spectacle, toutes les œuvres exposées à la Samanna seront mises aux enchères silencieuses à des tarifs attractifs au profit de l’association. _Vx

Infos : 05 90 292 680 / 06 90 382 781

