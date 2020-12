Urbanisme : Lancement du concours d’aménagement du Front de Mer de Marigot

«C’est un projet qui me tient à cœur», a confié Daniel Gibbs en préambule de la présentation aux médias du projet d’aménagement du Front de Mer de Marigot (volet terrestre) vendredi dernier.

«Nous travaillons sur ce projet depuis longtemps et je suis heureux de vous annoncer le lancement du concours d’aménagement urbain qui permettra d’engager la première phase de travaux, avec une première pierre que nous espérons poser au second semestre 2021», a déclaré le président de la COM. «Il s’agit là de la partie terrestre», a-t-il précisé, l’aménagement de la baie étant un projet porté par l’établissement portuaire et indépendant même si complémentaire.

Ce projet de «requalification du front de mer» a été conçu par les élus et la délégation ingénierie et construction de la COM, qui a reçu le soutien technique de Valérie Vrabie, agente mise à disposition de la COM par l’agence française de développement (AFD) après Irma. Sa concrétisation se fera en deux phases : 2021/2023 et 2023/2025.

Son montant est estimé à 20 millions d’euros dont 7 millions pour la première phase, financés à hauteur de 50 % par la COM et 50 % par des fonds de l’Etat et de l’Union européenne.

A partir des vœux des élus, des études déjà réalisées sur la redynamisation de Marigot, un cahier des charges a été établi. Il précise les aménagements souhaités au niveau de la marina Fort Louis, du marché, des lolos, de la voierie, de la gare maritime, etc. dans une zone allant de Galisbay (après le parking) jusqu’au rond-point du cimetière.

Ce cahier des charges est la base sur laquelle les professionnels intéressés par l’appel à concours, devront travailler. Une présélection des dossiers sera opérée en février. Trois candidats seront retenus et chacun de leur projet sera présenté à la population en mars prochain.

Daniel Gibbs et Valérie Vrabie ont insisté sur cette phase de consultation. Le candidat sera ensuite retenu en juin 2021. (soualigapost.com)