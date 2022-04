Société : Journée de lutte contre la sérophobie organisée samedi 30 avril à Howell Center

L’Association AIDES Saint-Martin organise ce samedi 30 avril de 10h à 12h une nouvelle journée de lutte contre la sérophobie au centre commercial de Howell Center. Une manifestation ô combien importante pour dénoncer les discriminations et stigmatisations dont sont victimes les personnes séropositives.

Aujourd’hui, une personne porteuse du VIH sous traitement ne transmet pas le virus : c’est la révolution Tasp (Treatment as prevention / Traitement comme prévention). Un acronyme qui traduit une réalité trop peu connue du grand public. Pour pallier cette méconnaissance qui nourrit stigmates et crainte du dépistage, AIDES dévoile à l’occasion de cette journée un dispositif digital et coloré !

Cette journée de lutte contre la sérophobie permettra à l’association Aides Saint-Martin d’aborder les idées reçues sur le VIH pour les déconstruire et lutter ainsi contre les discriminations dont sont encore victimes les personnes séropositives.

Entre les avancées médicales, les modes de prévention, les informations erronées qui continuent de circuler et la représentation à changer, la lutte contre la sérophobie ne manque pas de travail. Mais cela devra se continuer aussi dans les textes et dispositions légales qui continuent de concerner les personnes vivants avec le VIH (PVVIH), tant dans le domaine médical que dans la vie de tous les jours, pour la finance, les assurances… Des sujets qui sont de vrais problèmes parfois pour se projeter, travailler, avoir des perspectives tant personnelles que familiales, bref mener son existence comme n’importe qui. #STOPSÉROPHOBIE. _AF

Infos : 06 90 68 91 50 – 05 90 58 65 23

Facebook : Aides Saint-Martin

apottier@aides.org

AIDES Saint Martin, 37 Route de Spring à Concordia

