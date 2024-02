SÉCURITÉ- PRÉVENTION / CLSPD : des actions concrètes engagées sur le terrain

La Collectivité de Saint-Martin, en totale concertation avec l’État et la justice, a pu réaliser des avancées significatives dans le cadre des actions de prévention et sécurité (CLSPD), contribuant à une meilleure coordination de la politique de prévention globale de la délinquance sur le territoire de Saint-Martin.

Depuis 2022, le CLSPD de Saint-Martin a déployé une nouvelle dynamique ayant vocation à inscrire des actions de terrain visibles et à lutter efficacement en faveur de la tranquillité publique. Ces actions commencent à porter leurs fruits à travers plusieurs dispositifs déployés conjointement dans les quartiers de Saint-Martin.

Lors du comité restreint du 19 février 2024, Annick Pétrus, sénatrice de Saint-Martin et élue territoriale en charge de la tranquillité publique au sein du CLSPD, a eu l’occasion de présenter les travaux en cours et à venir, portés par cette instance publique co-présidée par le président de la Collectivité et le préfet délégué.

La sécurité routière au cœur des priorités du CLSPD

Comme l’a indiqué Annick Pétrus, en matière de sécurité routière, l’opération « La Collectivité au cœur des quartiers » a permis d’insuffler une dynamique de proximité avec les habitants, et notamment les jeunes avec la distribution de casques de protection pour les deux-roues.

Le Président Louis Mussington était attaché à cet objectif et tient à saluer cette initiative des équipes du CLSPD, Hénoc Patrick et Jocelyn Jermin, la gendarmerie ayant témoigné de l’efficacité de ce dispositif et de l’utilisation par les jeunes des casques offerts par la Collectivité. La relance du run de motos encadré par l’association AMAN a également apporté sa pierre à l’édifice avec un lieu sécurisé au service des passionnés de sports mécaniques. Une campagne de sensibilisation à la conduite à deux-roues est également programmée pour le mois d’avril 2024.

3 médiateurs de rue, 1 animatrice socio-culturelle et 2 référents scolaires interviennent sur le terrain au service de la tranquillité publique

La mise en place, le 1er janvier dernier, de la Mission Prévention et Sécurité qui agit sur la médiation de rue et l’animation socio-culturelle au sein des quartiers, contribue de manière significative à la prévention de la délinquance. Ces 5 agents de la Collectivité seront présents à la sortie des établissements scolaires et dans les quartiers, une présence sur le terrain très appréciée (suite et fin dans notre édition de demain).

99 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter