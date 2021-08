Sécurité / Un nouveau commandant à la tête de la gendarmerie

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Maxime Wintzer est arrivé au début du mois d’août sur le territoire. Il succède au commandant Stephan Basso, parti au cours de l’été.

L e lieutenant-colonel Maxime Wintzer a pris ses fonctions le 02 août dernier. Durant les trois prochaines années, il commandera la compagnie de gendarmerie de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Une première affectation en Outremer qui correspond «à mon grade, à mon expérience et à ma sensibilité» a-t-il expliqué. « C’est une compagnie atypique de part les moyens dont elle dispose et du fait de la présence de deux îles (Saint-Barthélemy et Saint-Martin – NDLR)… En terme de commandement c’est très intéressant et la population est très accueillante » explique le lieutenant-colonel Maxime Wintzer. «C’est une population unique à son île. Le contexte me plaît. Il y a une vraie diversité culturelle, des rapports francs et cordiaux. Les gens disent bonjour naturellement» note le LCL Maxime Wintzer. Un accueil et un contexte dont il souhaite «profiter» pour «aller au contact de la population, l’écouter et échanger avec elle» estime-t-il et notamment pour aborder des sujets de société, tels que la délinquance routière ou encore la cybercriminalité.

Pour l’épauler dans ses fonctions, deux nouveaux capitaines ont été affectés à la compagnie. Les capitaines Thierry Vansuypeene et François Deneufgermain qui possèdent respectivement 30 et 15 années d’expériences au sein de la gendarmerie. «Nous sommes assez complémentaires» confie le LCL Maxime Wintzer.