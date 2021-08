Météo / Une saison cyclonique 2021 légèrement plus active que la normale selon les dernières prévisions

Comme tous les ans, les différents centres météorologiques actualisent leurs prévisions d’activité cyclonique pour la saison en cours. La semaine dernière, les informations ont ainsi été mises à jour.

«En ce début du mois d’août, les différents éléments d’analyse dont nous disposons tendent à converger vers la possibilité d’une saison cyclonique 2021 légèrement plus active que la normale», résume Météo France.

Concernant l’oscillation australe El Niño (Enso), une phase neutre est privilégiée avec la probabilité d’un nouvel événement La Niña autour du trimestre septembre-octobre-novembre. «En général des conditions ENSO neutres sont associées à une faible capacité à prévoir l’activité cyclonique, tandis qu’une phase La Niña s’accompagne souvent d’une saison plus active que la normale», souligne Météo France.

Concernant les températures de l’océan Atlantique, elles sont légèrement supérieures aux normales sur le cœur de la saison cyclonique, pouvant promouvoir une saison plus active que la normale.

Enfin, «en moyennant les prévisions disponibles des différents centres pour la saison cyclonique, on s’attendrait à un nombre total de cyclones nommés entre 14 et 20, dont 6 à 9 ouragans, 2 à 5 d’entre eux pouvant être majeurs. C’est légèrement au-dessus des nouvelles normales, calculées sur la période 1991-2020, et proche des moyennes des 10 et 20 dernières années », rapporte Météo France qui retient «comme scénario le plus probable une saison 2021 légèrement plus active que la normale ».

(crédit photo : NHC. soualigapost.com)