SECURITE ROUTIERE : Renouvellement de la signature de la convention entre l’association « Sécurité Routière SXM » et l’Education nationale

Jeudi dernier dans la salle de réunion du collège Mont des Accords a eu lieu le renouvellement de la signature de la convention entre l’association « Sécurité Routière SXM » présidée par Bruno Ravier et le Service de l’Education nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin représenté par le vice-recteur, Harry Christophe.

L’objectif fort de ce partenariat est de faire acquérir aux enfants des comportements responsables qui leur permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l’espace routier, dans une position de piéton et de cycliste. Les élèves priorisés sont ceux des classes des 12 écoles primaires du territoire. «Le code de l’éducation précise qu’un enseignement des règles de sécurité routière est assuré dans les premier et second degrés et s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d’enseignement publics», rappelle une circulaire d’octobre 2016 du ministère de l’Education nationale aux différents acteurs de l’Education (recteur, directeurs d’écoles, etc.).

A l’occasion du renouvellement de ce partenariat, plusieurs représentants de la communauté éducative étaient présents dont David Desiage, principal du collège Mont des Accords, Christian Borrat, inspecteur de l’Education nationale, Andy Armongon, chargé de mission auprès du vice-recteur, Evelyne Fleming, chargée de mission auprès du vice-recteur et Jean-Yves Urgin, référent de la radio scolaire SXM basée au collège Mont des Accords.

Comme l’a rappelé Harry Christophe, l’Education nationale est pleinement engagée dans la sécurité routière sur le territoire. « Notre objectif commun avec l’association Sécurité routière SXM est de faire en sorte que les élèves aient des comportements responsables, qu’ils se protègent des accidents de la circulation et qu’ils tiennent compte des autres usagers dans l’espace routier dans une position de piéton, de cycliste et de passager ».

A noter que l’association Sécurité Routière SXM intervient aussi tout au long de l’année scolaire dans les collèges et lycées pour sensibiliser toujours et encore les adolescents victimes malheureusement de trop d’accidents graves, notamment en scooter. _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter