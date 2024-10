SOCIÉTÉ / Remise de médailles : 9 personnes de la société civile mises à l’honneur

La cérémonie s’est tenue dans le patio de la préfecture jeudi dernier afin d’honorer neuf citoyens en récompense de leur engagement quotidien au sein de la communauté.

Accompagnés de leurs proches, les neuf récipiendaires ont accueilli cette distinction honorifique avec une grande fierté. Le préfet délégué des Îles du Nord, Vincent Berton, a débuté la cérémonie en saluant leur dévouement sans faille : “De par votre mobilisation quotidienne dans votre secteur, vous contribuez de manière significative au rayonnement de la communauté”.

AUDREY GIL – Chevalier dans l’ordre national du mérite

Avec la distinction la plus importante dans l’ordre national du mérite, celle de Chevalier, Audrey Gil, directrice de l’ALEFPA-le Manteau depuis 2015, est récompensée pour son parcours et son rôle crucial dans l’aide aux plus démunis. Son engagement et son altruisme font d’elle une figure reconnue sur cette île et un pilier de l’urgence sociale.

JULIETTE IRISH – médaille de l’engagement ultramarin “échelon argent”

Se dévouant avec passion et oeuvrant pour la cohésion sociale depuis son poste de directrice de l’association Nature is The Key, Juliette Irish fut décorée de cette médaille à l’échelon bronze en 2022 par le ministre délégué de l’outre-mer de l’époque, Jean-François Carenco. Dirigeante très impliquée dans le quartier de Sandy Ground, ses efforts sont récompensés par la médaille de l’engagement ultramain “échelon argent”.

ANTOINE GOMES – médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze”

Entrepreneur passionné et gérant du Coco Beach, Antoine Gomes reçoit la médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze”. Investi dans son secteur et dans l’essor du tourisme, il lance l’année dernière le projet Mangrove pour permettre à 100 jeunes de découvrir les métiers de l’hôtellerie de luxe et qu’ils construisent le Saint-Martin de demain.

CELINE RENGER – médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze”

Conseillère pédagogique en arts plastiques et visuels, Céline Renger s’est distinguée par son implication dans le déploiement du projet de musée numérique Micro-Folie sur le territoire. Cette médaille souligne son engagement remarquable pour un enrichissement culturel au travers de la sensibilisation.

RUDY ALEXANDRE – médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze”

Celui qui a joué un rôle clé dans la reconstruction post-Irma fut salué pour son efficacité, ses compétences et ses grandes qualités relationnelles. Rudy Alexandre, qui n’hésite pas à lancer des défis au préfet dans des réunions publiques, se voit remettre la médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze” pour sa capacité naturelle à trouver des solutions en tant que directeur des opérations de la Semsamar.

KATHY AFRICA – médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze”

Cheffe de projet de la Cité Éducative depuis septembre 2022, Kathy Africa reçoit la médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze” pour son engagement dans la vie de Saint-Martin. Présente sur tous les fronts, elle se bat avec fougue pour les actions de développement de soi et un accompagnement renforcé de la jeunesse de Sandy Ground, vers une réussite éducative.

VANION HODGE – médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze”

Marin-pêcheur passionné depuis 1997, Vanion Hodge est très investi pour l’évolution et la protection de la pêche à Saint-Martin, mais aussi à la transmission de son savoir auprès des jeunes saint-martinois afin de les former pour la relève. Exemple à suivre, il reçoit la médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze” en hommage à son dévouement et aux risques qu’il prend au quotidien pour nourrir la population.

JEAN-CLAUDE LATOURNERIE – médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze”

Gérant-directeur de la compagnie Voyager, Jean-Claude Latournerie est un acteur essentiel de la continuité des liaisons maritimes. En place depuis 1995, il est devenu une figure incontournable du Voyager, qui a joué un rôle important pour les évacutations sanitaires post-cyclone. Collaborateur occassionnel du service public, Jean-Claude Latournerie reçoit la médaille de l’engagement ultramarin “échelon bronze”.

MARIE-ANTOINETTE LAMPIS : Médaille d’honneur de l’engagement ultramarin échelon “bronze”

Directrice des hôpitaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy depuis 2019 et toujours en poste officiellement bien qu’en arrêt de travail pour raisons de santé depuis 2023, Marie-Antoinette Lampis s’est vue décerner, “aved du retard pour diverses raisons”, la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin échelon “bronze” pour son “investissement sans relâche face à des défis de gestion des deux établissements hospitaliers en période difficile de pandémie du covid.

Cette cérémonie met en lumière la contribution essentielle de ces neuf citoyens à la communauté, chacun dans son domaine d’expertise. _Vx

