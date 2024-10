SOCIÉTÉ : Un Petit Déjeuner des Entrepreneurs axé sur l’aérien, le recouvrement et l’électricité

Rendez-vous incontournable des entrepreneurs, le Petit Déjeuner de la FipCom – MEDEF porté par son président Michel Vogel de ce samedi 19 octobre au lycée professionnel Daniella Jeffry a permis de souligner les préoccupations des chefs d’entreprise locaux en cette période de rentrée et de préparation à la prochaine haute saison touristique.

Avec un thème aussi ouvert que “Comment allez-vous?”, ce Petit Déjeuner des Entrepreneurs a offert la possibilité aux adhérents et chefs d’entreprise présents de dialoguer en direct avec les décisionnaires pour faire remonter leurs besoins et leurs appréhensions. Dans son discours d’introduction, Michel Vogel a pointé du doigt quelques-unes des préoccupations des chefs d’entreprise saint-martinois comme le taxe “Chirac” (Taxe de solidarité sur les billets d’avion), la réforme des exonérations de cotisations sociales, qui, pour la sénatrice Annick Pétrus, touchera aussi bien les entreprises sous régime général que celles relevant du LODEOM (exonération pour les employeurs d’outre-mer) ou les mesures nationales, type réforme des régimes spécifiques et Projet de loi de finances pour 2025, qu’il faut combattre pour qu’elles n’aient pas trop d’impact sur l’outre-mer, comme l’a également souligné Laurent Renouf, Délégué général chez Fédération des Entreprises d’Outre-mer (FEDOM). Si la prochaine saison touristique s’annonce prometteuse, sentiment partagé par le préfet délégué Vincent Berton et la 2ème vice-présidente de la Collectivité Bernadette Davis, le travail de vigilance en ces temps incertains continue.

AÉRIEN

Fondateur d’Air Caraïbes, Jean-Paul Dubreuil, accompagné d’Eric Michel, Directeur Général Antilles de la compagnie aérienne, a tenu à être présent samedi dernier pour rappeler l’historique d’Air Caraïbes et expliqué les récentes décisions du groupe concernant la liaison direct SXM-Paris : “J’étais fier d’avoir mis en place cette liaison directe mais après deux ans de covid et la guerre en Urkaine, le prix du carburant a éclaté et mis à mal notre santé financière. Cette suspension de liaison directe crée un mouvement de concurrence même si c’est une contrainte. J’avais espéré qu’on rouvre en décembre, nous l’avons commercialisée mais il n’y avait pas d’engouement fort, peu de réservations, et nous avons été contraints de l’annuler”. Concentré sur l’amélioration de la desserte Grand-Case/Pointe-à-Pitre/Paris Orly “à condition que la production se passe bien”, Jean-Paul Dubreuil entend rendre “ce vol aussi paisible que le direct”. En commandant deux avions neufs, Air Caraïbes a pour volonté d’augmenter l’offre au vu de la demande, tout en gardant à l’esprit les problèmes à long terme liés à la décarbonation. Pour le fondateur d’Air Caraïbes, beaucoup de décideurs pensent que le transport aérien n’est utilisé que par des personnes aisées, comme en témoigne le projet du gouvernement de tripler la taxe Chirac : “Il faut exempter les outre-mer”. Conscient que les prix des billets aient “un peu trop” augmenté dernièrement justifiant cette hausse par les coûts élevés d’exploitation des avions de petite taille dont le secteur moyen courrier fut déficitaire pendant 15 ans, les tarifs auraient baissé depuis un an : “Aujourd’hui on se dirige vers une réalité de l’offre”.

Du côté d’Air Antilles, Nicolas d’Hyèvres, directeur des ventes, entend créer une “vraie concurrence sur le territoire” : “Air Antilles est là pour permettre à chacun de revenir dans nos avions et développer le marché dans les autres îles pour les entreprises locales”. Avec un objectif de 4 avions d’ici la fin de l’année, Air Antilles appelle à reprendre confiance : “Nous devons nous adapter au marché, les avions coûtent cher et le prix des billets augmentent mais nous avons aussi mis en place le système de coupons, créé par la compagnie”.

RECOUVREMENT : L’APPEL AU DIALOGUE

Fort de son expérience dans les outre-mer (trois ans en Martinique et 18 mois en Guyane), Nicolas Duvillard, directeur du recouvrement Urssaf en Outre-Mer, a tenu à “dédiaboliser” l’institution : “En tant que banquier social, il fallait remettre en ordre le service de recouvrement. Il y a eu du retard, des erreurs humaines, et il fallait le reconnaître, ce n’était pas le cas culturellement avant. Je connais les difficultés et les moments de crispation mais envoyer un commissaire de justice, c’est, pour nous, un constat d’échec. Il faut établir un contact pour gérer les difficultés ensemble”. En donnant plus de délégations aux trois personnes à l’accueil du service de recouvrement de Saint-Martin, ces dernières seront plus à même de répondre directement aux questions. Des apéros URSSAF sont également en préparation pour ouvrir davantage le dialogue entre le service de recouvrement et les chefs d’entreprise : “Le gouvernement va toucher un peu à vos éxonérations, ça va être compliqué mais à terme ça va arriver, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous”.

L’ACCÈS AU DROIT

Maître Josselin Troupe, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe Saint-Martin & Saint-Barthélemy, a quant à lui invité les chefs d’entreprise d’abandonner cette fausse croyance qu’un avocat coûte trop cher : “Avec 323 avocats en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un chef d’entreprise doit être accompagné pour la création d’une société, la formation, l’embauche, le licenciement, un problème avec l’URSSAF avec qui nous avons une convention, un avocat est abordable dans toute situation, il faut oublier qu’on peut tout faire tout seul. Si je suis là aujourd’hui, c’est pour dire qu’il n’y a plus de tabou à être accompagné d’un avocat”. Il existe de nombreuses procédures de concertation et de sauvetage pour les entreprises en difficulté ou en situation d’endettement, il est donc important de ne pas attendre la dernière minute et de bénéficier d’un accompagnement essentiel avec des personnes compétentes. Comme en témoigne Karen-Kelly Javois, directrice d’Erick Ambulance : “À la faveur d’une discussion lors d’un Petit Déjeuner de l’Entrepreneur, nous avons évité les difficultés en limitant les licenciements”.

ÉNERGIE

En ces temps critiques où les coupures d’électricité se multiplient, l’intervention de Pierre-Yves Gillot, responsable EDF pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, fut particulièrement appréciée pour mieux comprendre la situation au niveau local : “Nous disposons actuellement de dix moteurs en trois tranches : la première avec des moteurs agés de 40 ans, la deuxième avec des moteurs de 20 ans et la troisième avec trois moteurs plus récents et performants dont un était en avarie en janvier. L’arbre de manivelle du deuxième moteur est fissuré et impossible à redémarrer. Nous chouchoutons donc le troisième moteur qui nous oblige à faire des arrêts pour des travaux de maintenance”. La cellule de crise entre EDF et la préfecture de Saint-Martin a permis la disposition de groupes électrogènes sur le territoire afin de pallier au déficit quand la production actuelle (29MW en basse saison, 30/31 en haute saison) parvient à peine à répondre à la demande : “Dans les trois à sept mois qui viennent, il faudra encore compter des coupures et des délestages car les délais de transport pour recevoir les groupes électrogènes sont longs”. Un groupe électrogène de 5MW est déjà en place, un second est en route et un plus important, 30MG, viendra soulager la production de l’usine EDF afin de rénover les moteurs existants.

UN CHIFFRE À RETENIR : 1

Si la population baisse d’un degré la climatisation, c’est 10% en moins de consommation et 1 mégawatt d’économisé. Ce mégawatt de plus permettra de répondre à la demande.

FÉLICITATIONS AUX JEUNES

Les élèves en section hôtellerie/restauration furent salués pour leur travail lors du Petit Déjeuner de l’Entrepreneur. Grâce à eux et à leurs professeurs, chaque évènement de ce type est pourvu d’un buffet magnifique constitué de délicieuses préparations sucrées et salées, avec un service impeccable proposé par ces jeunes qui ont toujours le sourire. Un tout grand bravo à eux pour leur professionnalisme et leur gentillesse. Aux petits soins pour tous les invités, ces jeunes représentent l’avenir de Saint-Martin.

NOTE DE LA RÉDACTION

La FipCom – MEDEF est une association indépendante au service des entreprises de Saint-Martin, présidée par Michel Vogel. Cette organisation patronale promeut et défend auprès des pouvoirs publics les intérêts économiques du territoire et des entreprises locales isolées des instances nationales. Constituées de bénévoles et ne fonctionnant que grâce au montant des adhésions, la Fédération Interprofessionnelle de la Collectivité de Saint-Martin (FipCom) est un véritable atout pour les entreprises adhérentes qui bénéficient d’un accompagnement, de conseils et du premier réseau d’entrepreneurs de France, le MEDEF. Nous encourageons les entreprises de Saint-Martin à rejoindre la FipCom – MEDEF. Plus il y aura d’adhérents, mieux nous serons entendus.

Pour adhérer à la FipCom – MEDEF : https:// www.helloasso.com/associations/medef-saint-martin-fipcom

