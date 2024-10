ÉCONOMIE : L’efficacité des dispositifs “Mon Beau Commerce” et “Boost”

En amont du salon “Road to Business” du 24 octobre, le 1er vice-président de la Collectivité, Alain Richardson, a visité vendredi dernier trois entreprises ayant bénéficié des dispositifs d’accompagnement économique “Mon Beau Commerce” et “Boost”.

La première visite a eu lieu à la SARL MLSXM – Maison de la Literie, située à la Marina Port la Royale à Marigot. Grâce au dispositif “Mon Beau Commerce”, cette entreprise a pu embellir son local, créer une extension commerciale, rénover son enseigne, installer un système de vidéosurveillance et engager une personne en alternance. L’investissement total s’élève à 19.920,84€, dont 50 % ont été financés par la Collectivité. La deuxième entreprise, la SAS SEVENTH DAY, opérant sous le nom Glitter Kids Institute à Marigot, a profité du même dispositif en 2022 pour investir dans l’aménagement de sa boutique, une nouvelle enseigne et un système de vidéosurveillance. Glitter a reçu une subvention de 10.000€ sur un investissement de 20.666,11€. Enfin, la visite s’est poursuivie à Sandy Ground, à la SASU BS Contrôle Auto (AUTOSUR). Dans le cadre de la réouverture de son centre de contrôle technique, l’entreprise a mobilisé le dispositif “Boost” pour financer l’achat d’équipements nécessaires à son activité, avec un investissement global de 46.611,42€, dont 13.983,43€ ont été subventionnés (soit 30%). Pour les commerçants, comme pour Alain Richardson , ces deux dispositifs fonctionnent et aident concrètement les chefs d’entreprise locaux avec un processus de vérification rigoureux mais des démarches administratives simplifiées : “C’est le cercle vertueux que l’on souhaite voir se développer”.

Les deux dispositifs de soutien aux commerces locaux sont renouvelables tous les deux ans mais non-cumulables. Mon Beau Commerce (embellisement) : éligible à partir de 1000€, subvention maximale de 50% et plafonnée à 10.000€. Boost (matériel) : éligible à partir de 3.000€, subvention max de 30% et plafonnée à 15.000€. Toute demande doit faire l’objet d’un dépôt de dossier dument complété, accompagné des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande. _Vx

Infos : dev.eco@com-saint-martin.fr – 06 90 661 096

