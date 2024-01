SAUVETAGE : La SNSM dépêchée dans le chenal d’Anguilla pour un supposé incendie sur un gros navire

Trois jours avant les fêtes de Noël, en pleine nuit, le CROSS Antilles-Guyane a sollicité l’intervention de la SNSM pour un feu sur un bateau situé dans le chenal d’Anguilla. Un habitant des Terres-Basses indique avoir aperçu la présence de flammes et de fumées sur un gros navire !

Une équipe de trois bénévoles est alors constituée au plus vite par l’équipier de permanence. Les volontaires disponibles arrivent rapidement à la station et chargent le matériel nécessaire, à savoir les sacs de secourismes, les lampes torches, la caméra nocturne, le matériel de pompage et de lutte contre les incendies (motopompe et tuyau).

A 02h48, la Rescue Star appareille vers le lieu supposé du sinistre.

L’équipage contacte le CROSS pour leur signaler leur départ et avoir une confirmation de la zone, ainsi que des précisions sur cette intervention.

A 3h16, la Rescue Star arrive au large des Terres-Basses. La nuit est belle, le ciel est dégagé et la visibilité est bonne lorsque qu’un gros navire, avec une énorme lueur à son bord, est en point de mire.

Les sauveteurs tentent de l’identifier grâce à leur A.I.S. (Automatic Identification System) mais ce navire n’y apparaît pas.

Avisé, le CROSS confirme qu’il n’est pas non plus identifiable par leur A.I.S. et leur demande donc de se rapprocher afin de tenter de l’identifier et de s’assurer que tout va bien.

Pendant l’approche, l’identification du navire est finalement communiquée par le CROSS. Il s’agit d’un voilier avec 4 ou 5 grands mats. De près, les lueurs qui paraissaient être des flammes s’avèrent être des lumières de bord…

Les membres de la SNSM informent immédiatement le CROSS qui prend note et demande de faire un quadrillage sur zone en passant par des points GPS donnés au préalable.

A 4h01, les sauveteurs ont ratissé toute la zone supposée être le lieu du navire en feu. « Nous avons appelé le CROSS pour leur rendre compte de nos investigations et leur confirmer que nous n’avons rien trouvé sur l’eau : ni bateau, ni débris et surtout n’avoir senti aucune odeur de fumée », souligne un membre de la SNSM. « Quelques minutes plus tard, après décision de leur chef de quart, le CROSS donne liberté de manœuvre et nous remercie pour notre intervention ».

La Rescue Star regagne finalement la Marina Fort-Louis à 4h36 avec le sentiment du devoir accompli. Comme on dit, plus de peur que de mal ! _AF

