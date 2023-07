SAUVETAGE : Deux plaisanciers secourus par les sauveteurs de la SNSM de Saint-Martin

Le mercredi 12 Juillet dernier, en début d’après-midi, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG) a sollicité les bénévoles de la station SNSM de Saint-Martin afin de porter assistance à deux navigateurs souffrant d’une intoxication alimentaire.

Ces derniers, à bord d’un voilier au mouillage face à Baie Longue auraient besoin d’une assistance médicale relative suite à une possible intoxication par de l’eau potable souillée. De plus, le voilier à bord duquel se trouvent les victimes est dans un état très moyen (safran cassé) et l’annexe est également en panne.

Six des sauveteurs opérationnels sont donc mobilisés, embarquent à bord de la vedette de haute mer et se rendent rapidement sur les lieux.

Les plaisanciers souffrent effectivement de légères éruptions cutanées, de tremblements et de vomissements depuis 48 heures.

Cependant, après discussion avec les plaisanciers et en coordination avec le CROSSAG, la décision est prise de remorquer le voilier et ses occupants jusqu’en baie de Marigot et de solliciter les sapeurs-pompiers afin d’emmener les personnes faire un bilan à l’hôpital.

Deux équipiers sont laissés à bord du voilier pour préparer la manœuvre de remorquage et surtout garder une surveillance sur l’état de santé de ses occupants.

Durant le remorquage, le CROSSAG gère la coordination afin que les sapeurs-pompiers soient présents au quai des ferries à la gare maritime de Marigot à l’arrivée du voilier et des plaisanciers.

Deux heures plus tard, le voilier est solidement arrimé à la bouée en baie de Marigot et les passagers sont immédiatement transférés à terre afin d’être pris en charge par les équipes médicales.

Les sauveteurs de la station SNSM de Saint-Martin peuvent rejoindre ensuite la Marina Fort Louis avec le sentiment du devoir accompli. _AF

