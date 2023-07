FESTIVITES : Un 14 Juillet toujours aussi populaire !

Comme chaque année, la fête nationale a rimé avec succès populaire, ce vendredi 14 juillet en partie française. Que ce soit pour le traditionnel défilé ou bien encore pour le verre républicain et le feu d’artifice précédant le concert sur le Front de Mer de Marigot, le public a répondu présent.

Comme à l’accoutumée, la matinée était consacrée aux célébrations officielles avec tout d’abord une messe œcuménique en l’église catholique de Marigot. Elus, autorités civiles et militaires ainsi que les membres du gouvernement de Sint Maarten ont ensuite assisté au traditionnel défilé du 14 juillet rue de la République avant de se rendre dans les Jardins de l’hôtel de la Collectivité pour le dépôt de gerbes en face du monument aux morts.

La cérémonie officielle s’est poursuivie sur le Front de Mer avec les discours des officiels suivie de la remise de médailles. Ainsi, Monsieur Hodge, entrepreneur émérite de Soualiga Farm Colombier s’est vu décerné par Louis Mussington la médaille de la Collectivité.

Par arrêté du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, quatorze agents territoriaux ont également été honorés par le président de la COM. Ils ont reçu la médaille nationale (échelon or) pour la longévité de leur carrière professionnelle (plus de 40 ans, ndlr) au service de la population de Saint-Martin.

Après le vin d’honneur venu clôturer cette matinée dédiée aux cérémonies officielles, de nombreuses animations ont pris le relais tout au long de l’après-midi. Au plus grand plaisir des enfants comme des parents !

Entre la course de voiliers traditionnels organisée en baie de Marigot, la course pédestre du 14 juillet, les prestations des jeunes talents sur la scène dressée sur le Front de Mer, le spectacle pyrotechnique tiré à 21 heures qui a émerveillé la foule et le concert donné par les talentueux artistes locaux, le 14 juillet made in Saint-Martin a rassemblé des milliers de personnes ravies de célébrer la fête nationale dans la joie et la bonne humeur. Bref, une journée comme on les aime ! _AF

