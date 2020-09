Priorisation des tests PCR pour lutter plus efficacement contre la Covid-19

Tester les personnes pour identifier les contaminations au COVID-19 fait partie de la stratégie de lutte contre l’épidémie dans le but primordial de diagnostiquer les cas potentiellement les plus graves et de casser les chaines de contamination via les cas contacts à risque. C’est pourquoi, l’utilisation des tests RT-PCR doit répondre en priorité à ces deux objectifs de protection.

Ainsi, les personnes symptomatiques disposant d’une ordonnance médicale, les personnes contacts à risques ayant reçu un SMS de l’assurance Maladie, les professionnels de santé et assimilés intervenant à domicile sont prioritaires pour effectuer leur test RT-PCR de diagnostic du Covid-19 dans les laboratoires privés et sur les drives (aéroport, institut Pasteur). Les laboratoires s’organisent pour suivre strictement cette priorisation.

Il est donc de la responsabilité collective de respecter cela en se rendant aux laboratoires conformément à ce qui est décrit afin de ne pas les engorger et ainsi ne pas générer des retards de prise en charge pour les personnes les plus à risque.

En revanche, pour permettre à l’ensemble de la population d’accéder aux tests et d’identifier des réservoirs potentiels de virus, l’ARS et les collectivités ont mis en place depuis le mois de juillet un accès aux tests via des campagnes itinérantes dans les communes. L’arrivée de tests plus rapides consacrés à un premier filtre de dépistage viendra encore compléter ce dispositif dans les prochaines semaines.

La capacité de tests diagnostiques sur le territoire est adaptée à la stratégie de lutte contre l’impact de l’épidémie sur notre population. L’ARS demande de respecter cette stratégie afin de permettre aux personnes à risque d’accéder aux tests PCR plus rapidement et d’avoir leurs résultats dans les 24 heures.