REPORTAGE / Golden Rock Resort à St-Eustache : le chef-d’œuvre d’un visionnaire

Le hollandais Peter Barnhoorn et sa famille font partie des plus grands cultivateurs et négociants en fleurs de la planète. Cet amoureux de la nature et de sa flore est tombé il y a quelques années sous le charme de notre île voisine, St-Eustache appelée aussi Statia.

Fin 2018 il acquiert un terrain de 20 hectares au bord de la mer, au pied de l’ancien volcan «The Quill», que l’on peut apercevoir de St-Martin par temps clair. Son projet initial de villas individuelles sera modifié pour devenir un complexe hôtelier magnifique classé 5 étoiles le «Golden Rock Resort» inauguré en 2011. Celui-ci a été construit dans le respect de la nature et dans l’esprit «éco friendly».

Par exemple, les eaux usées sont purifiées et utilisées pour l’irrigation des dizaines de milliers de plantes, de fleurs et d’arbres qui ont été plantés sur le domaine, dont plus de mille oliviers. Un grand jardin potager de 3000 m2 produit des légumes et des herbes aromatiques qui permettent aux deux restaurants d’être autonomes dans ce domaine. Un élevage de poules en plein air fournit les oeufs qui sont servis au petit-déjeuner et utilisés en cuisine. L’électricité est en grande partie produite via une ferme solaire sur le site et l’eau potable via une unité de dessalement de l’eau de mer.

5 étoiles largement méritées

Le confort, la qualité de la literie et des matériaux utilisés dans les chambres et les cottages, ainsi que l’ensemble des prestations haut de gamme, justifient le classement «5 stars» de Golden Rock Resort. Tout est beau, tout est bien pensé. La vue sur l’océan avec au lointain les îles tumultueuses de St-Barth et St-Martin, font apprécier cette différence et le calme de ce complexe hotelier.

Venir passer un week-end ou quelques jours à Statia et en particulier dans cet endroit magnifique est un dépaysement complet qui permet de se ressourcer dans le calme et la tranquillité.

On appréciera l’immense piscine, la salle de sport & fitness, les terrains de futsal, tennis, basket et paddle, les aires de jeux pour enfants, le mini-golf, la plage du lac artificiel à l’eau de mer, les multiples chemins de randonnées dont celui qui aboutit dans la forêt tropicale du cratère.

https://www.goldenrockresort.com Tél: +599 3183348

email: info@goldenrockresort.com

Saint-Eustache : une des rares îles des Caraïbes préservée

Située à 60 km au sud de Saint-Martin, la superficie de St-Eustache «Statia», est de 21 km2 et compte 3500 habitants.

Avec un tourisme vert essentiellement composé d’amateurs de plongée et d’amoureux de randonnées, Statia est loin du tourisme de masse. Ne vous attendez donc pas à trouver beaucoup de magasins, des kilomètres de plages de sable ou une vie nocturne trépidante.

A Statia, il n’y a que quelques centaines de véhicules, c’est dire que les embouteillages sont inexistants. C’est une des rares îles des caraïbes encore intacte et préservée du «modernisme».

En revanche, elle regorge de nature paisible et protégée. Les habitants sont très accueillants. Côté sécurité, aucun souci, vous pouvez dormir fenêtres ouvertes, comme à Saint-Martin il y a 40 ans.

Vous y trouverez aussi 2 anciens volcans, 21 forts et avant-postes, un jardin botanique, plus d’une douzaine de sentiers de randonnée dans les parcs nationaux de Quill et Boven, de vieux cimetières, une vieille ville restaurée et un parc marin avec les meilleurs sites de plongée des Caraïbes. Voici un aperçu de ce petit paradis.

Histoire

Les premiers habitants étaient les Caribes (de l’Amérique du Sud) qui ont émigré du bassin de l’Amazonie et ont migré vers le nord du Venezuela via les Petites Antilles. Au début du XXe siècle, des traces de peuplement ont été découvertes à Golden Rock et à Orange Bay. Plusieurs sites précolombiens ont été trouvés sur l’île, notamment le site appelé le «Golden Rock Site».

Statia est une île à part, qui grâce à son statut de port franc et son commerce des armes, a aidé les futurs américains se battant contre l’Angleterre pour obtenir son indépendance. Ainsi Statia fut le premier territoire international ayant reconnu l’indépendance américaine.

C’est une île chargée d’histoire qui fut aussi un point de transit pour l’esclavage.

Aujourd’hui Statia qui compte plus de chèvres que d’habitants, est une attraction pour les amoureux de la nature, pour les randonneurs qui veulent conquérir son volcan éteint «The Quill», et pour les fans de plongées qui veulent découvrir le monde sous-marin multicolore dans les récifs éblouissants et les épaves de galions. C’est aussi un havre de paix près de chez nous, pour simplement se reposer dans le calme. Là où le monde ne peut pas vous trouver.

A visiter absolument.

Par bateau : Makana Ferries, 2 fois par jour. https://makanaferryservice.com/

Par avion: Winair, 2 à 3 vols par jour. https://www.winair.sx/

Makana Ferry Service

Le service de liaisons maritimes de Makana a commencé à l’automne 2021. L’équipe de Makana Ferry est une entreprise familiale qui possède une vaste expérience dans les secteurs du transport maritime de passagers et du fret.

Depuis plus de 30 ans, cette entreprise fournit ses services entre Anguilla et Saint-Martin. Ils ont créé Makana et étendu leur réseau sur Saba, Statia et Saint-Kitts.

Makana a compris l’importance de ces liaisons maritimes pour le développement de Saint-Martin et de ses îles environnantes qui viennent s’y approvisionner. Cette entreprise, pionnière dans ce domaine, s’est impliquée pour améliorer les liaisons et le tourisme régional en facilitant l’accès à Saba, Statia, St- Kitts et bientôt à d’autres îles voisines.

Navire

Le M/V Makana est un ferry rapide de type catamaran Sabre de 72 pieds, transportant 150 passagers sur deux ponts : un pont principal inférieur, un pont supérieur avec espace couvert et non couvert. Le navire, entièrement climatisé (prévoir une laine), est équipé d’un bar avec boissons non alcoolisées et disposera d’une connexion Wi-Fi dans un avenir proche.

Il y a 2 départs par jour au départ de Bobby’s Marina Philipsburg vers Saba/Statia.

Tél: +1 264-497-6164.

Site: https://makanaferryservice.com

