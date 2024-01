ENVIRONNEMENT : Mobilisation contre le charançon rouge de palmier à Saint-Martin

Le charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) a été identifié par l’unité d’entomologie du laboratoire de la santé des végétaux de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sur des prélèvements réalisés dans un domaine privé de Saint-Martin au lieu-dit Les Terres-Basses en février 2023. Fin 2023, une nouvelle zone de contamination a été détectée sur la Baie Orientale.

Le charançon rouge du palmier (CRP) est un coléoptère qui s’attaque exclusivement aux palmiers provoquant leur dépérissement et leur mort après des dégâts internes importants. Les premiers symptômes d’attaque (chute des palmes) apparaissent tardivement après l’infestation du palmier qui meurt au bout de 2 à 5 ans. C’est l’un des plus importants ravageurs des palmiers dans le monde. Il s’attaque à une quarantaine d’espèces (palmier dattier, le cocotier, le palmier à huile, le palmier des Canaries, les palmiers du genre Washingtonia…). Détecté pour la 1ère fois dans la région du golfe Persique au milieu des années 1980, le CRP s’est considérablement diffusé vers l’ouest au cours des 30 dernières années et on le trouve aujourd’hui dans pratiquement tous les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ainsi qu’en Europe. Il a d’abord été détecté en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en France métropolitaine et est désormais installé dans les régions Occitanie et Corse. Le CRP est également présent dans la zone caribéenne à Aruba (2013). La lutte contre le CRP est obligatoire selon l’arrêté ministériel du 25 juin 2019. L’arrêté préfectoral du 21 décembre 2023 définit l’ensemble du territoire de la Collectivité de Saint-Martin comme zone contaminée et de ce fait comme un périmètre de lutte contre le charançon rouge de palmier. Face à la menace que représente le CRP dans le bassin caribéen, les équipes de surveillance biologique du territoire de la DAAF, (service de l’Alimentation) et de FREDON Guadeloupe reconnue en tant qu’organisme à vocation sanitaire (OVS) dans le domaine végétal ont pour objectif de mettre en évidence la présence éventuelle d’autres foyers et d’évaluer précisément le degré de dissémination du ravageur.

Il convient dès lors de rappeler l’importance de faciliter l’accès aux jardins privés à ces agents, de déclarer auprès des services de la DAAF, toute suspicion de symptômes évocateurs de la présence du charançon, soit par téléphone au 05.90.52.30.50, soit par mail à l’adresse suivante : salim.daaf971@agriculture.gouv.fr et enfin, de mettre en œuvre, après déclaration, les mesures de luttes prescrites à savoir la destruction du végétal contaminé ou de sa partie infestée, des traitements préventifs autour des palmiers infestés et ce, afin d’éviter toute dissémination de l’insecte. Ces différentes mesures seront mises en œuvre par des personnes, entreprises ou services officiellement reconnus aptes à ces opérations par la DAAF. Les coordonnées peuvent être obtenues en contactant l’Unité Territoriale de la DAAF à Saint Martin, soit par téléphone au 05.90.52.30.50, soit par mail à l’adresse suivante : salim.daaf971@agriculture.gouv.fr

