ENVIRONNEMENT : Annulation du World CleanUp Day ce samedi 17 septembre à la plage de Mullet Bay

En raison de la tempête tropicale Fiona qui se dirige vers Saint-Martin ce week-end, la Nature Foundation Sint Maarten a décidé de reporter leur journée mondiale de nettoyage jusqu’à nouvel ordre.

Initialement prévue ce samedi 17 septembre de 8h à 10h sur la plage de Mullet Bay dans le cadre du World CleanUp Day, l’action est reportée à une date ultérieure qui sera prochainement communiquée par la Nature Foundation Sint Maarten. Cette dernière profite de la fâcheuse occasion pour rappeler l’importance de préparer vos habitations avec les éléments nécessaires en cas de passage d’une tempête avec entre autres un kit d’urgence comprenant une trousse de premiers secours, provisions d’eau et de nourriture, radio à piles, téléphones entièrement chargés avec du crédit, lampes de poche et piles supplémentaires.

https://naturefoundationsxm.org/

Facebook : https://www.facebook.com/naturefoundationsxm

Ce jeudi 15 septembre en fin de journée, l’association Clean St Martin semblait maintenir son action de nettoyage prévue ce dimanche 18 septembre. Dès 8h30, l’équipe donne rendez-vous aux amoureux de la nature et à tout citoyen doté d’une conscience environnementale au niveau de l’enclos des chevaux sur la route de Cul-de-Sac pour une balade découverte d’une partie de littoral peu emprunté à nettoyer, avec comme consigne de se munir de sacs poubelle et de gants. Si vous n’en possédez pas, des gants vous seront fournis sur place. Ne pas oublier la gourde, une bonne paire de baskets et les protections solaires d’usage (casquette, crème solaire, T-shirt à manches longues). En espérant que les conditions météorologiques permettent à chacun de participer à cette initiative environnementale dont le territoire a encore grand besoin. _Vx

Facebook Clean St Martin : https://

www.facebook.com/groups/cleansxm/

